Musikszene zeigt Solidarität mit Opfern der Flutkatastrophe

HipHop-Welt trauert um ihren "Clown-Prinzen" Biz Markie

US-Rapper Biz Markie ist gestorben. Das hat sein Management verschiedenen US-Medien bestätigt. Die Todesursache ist nicht offiziell bekanntgegeben worden. Laut Medienberichten soll seine langjährige Diabetes-Erkrankung der Grund für seinen Tod gewesen sein. Biz Markie starb am Freitag im Alter von 57 Jahren. HipHop-Größen und Wegbegleiter trauern um einen besonderen Musiker aus der Wiege dieser Kultur: New York. Rapper LL Cool J ist in seiner Video-Botschaft bei Instagram sichtlich und hörbar bewegt von der Nachricht: "Wir haben so viele gemeinsame Erinnerungen. Wir hingen immer ab im Keller vom Haus meiner Oma, als ich 'Rock the Bells' geschrieben habe. Wir sind zusammen durch Queens und Long Island gerannt. Am Ende bin ich froh, dass wir so viel gemeinsam machen konnten. Ich liebe dich, mein Bruder." LL Cool J. wünscht Biz Markies Familie Kraft.

Beileidsbekundungen kommen auch von weiteren HipHop-Stars wie Missy Elliot, Mike D von den Beastie Boys, Roots-Drummer Questlove oder Rapper Q-Tip. Q-Tip schreibt bei Twitter: "Das tut verdammt weh. Ich werde dich vermissen. Es gibt so viele Erinnerungen."

Auch New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio meldete sich bei Twitter zu Wort. "Biz Markie hat den HipHop auf den Kopf gestellt und den New Yorker Humor auf der Welt verbreitet", schreibt er.

Zunächst als Beatboxer, ab den späten 80ern als Rapper hat sich Biz Markie einen Namen in der Szene gemacht. Mit selbstironischen Texten und seiner humorvollen und leicht schrägen Art zu rappen und zu singen, bekam er den Spitznamen "Clown Prince of HipHop". Als sein größter Hit gilt "Just A Friend" von 1989.

Weitere Global-Pop-Artists reagieren auf Proteste in Kuba

Vor rund einer Woche gab es in Kuba Massenproteste mit tausenden Menschen, die gegen den Kurs des sozialistischen Staats auf die Straße gegangen sind. Sie sind wütend über die schlechte Lage im Land. Kurz darauf gab es bereits Solidaritätsbekundungen von einigen großen Namen aus der internationalen lateinamerikanischen Musik-Szene wie etwa J Balvin, Camila Cabello oder Residente. Nach und nach wurden es immer mehr.

Zuletzt hat sich auch der Cubano-amerikanische Rapper Pitbull in einem Video-Statement via Twitter an die ganze Welt gewandt, wie er sagt: "Es frustriert mich, als Cubano-Amerikaner eine Plattform zu haben, um zur Welt zu sprechen und trotzdem meinen eigenen Leuten nicht helfen zu können. Ich kann ihnen keine Nahrung geben, kein Wasser, keine Medikamente. Vor allem aber kann ich ihnen nicht des geben, was sie verdienen, nämlich die Freiheit." Pitbullfordert in seinem Video andere Staaten und auch große Unternehmen auf zu helfen und er richtet sich an den reichsten Mann der Welt: Amazon-Chef Jeff Bezos. Der hat ebenfalls kubanische Wurzeln und könnte helfen, sagt Pitbull.

Kuba steckt tief in einer Wirtschaftskrise: Touristen bleiben weg wegen der Corona-Pandemie und das Land leidet unter den verschärften Sanktionen der USA. Es gibt einen Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten. In der Größenordnung waren die Proteste eine Seltenheit und die Staatsführung hat reagiert. Tausende Menschen sind festgenommen worden. Es gibt Vermisste und Verletzte. Laut Regierung soll auch ein Mensch ums Leben gekommen sein. Die Exil-Kubaner von der HipHop-Gruppe "Los Orishas" haben bei instagram eine Karikatur gepostet. Zu sehen ist ein wütend blickender und blutverschmierter Polizist. Dazu die Worte "Patria o muerte", der Revolutionsslogan Vaterland oder Tod". Die kubanische Staatsführung sagt: die Proteste seien von den USA angezettelt worden, um das Volk zu spalten. Die Regierung hat außerdem gestern eine eigene Demo organisiert.