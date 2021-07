Südafrikas Musikszene zu den Ausschreitungen im Land

Seit einer Woche gibt es schwere Ausschreitungen in Südafrika. Es hatte alles mit Protesten für Ex-Präsident Zuma angefangen, in kurzer Zeit sind die jedoch zu großflächigen Ausschreitungen eskaliert. Besonders heftig ist es in der Hafenstadt Durban. Amapiano Star Lady Du teilt ein Video von einem kleinen Jungen der für sich neue Wäsche ergattern konnte. Für die Sängerin und Rapperin setzen diese Bilder alles ins Verhältnis. Sie ist gegen Plünderungen, doch ihr bricht auch das Herz, wenn sie sieht, wie der Junge für ein paar Unterhosen sein Leben aufs Spiel setzt.

Der vielleicht größte Star Südafrikas, Rapper Cassper Nyovest äußert auch Verständnis für die Proteste, auch wenn er sie nicht gut heißt. "Es ist absolut lächerlich, von unserem komfortablen Zuhause aus ein Urteil darüber zu fällen, wie sich wütende und weniger glückliche Menschen verhalten sollten." Genau wie House-Produzent Black Coffee hat er Angst, dass die Ausschreitungen noch viele Leben kosten und bittet Präsident Ramaphosa, zu handeln.

Die Regierung hat ja inzwischen nochmal 25.000 Soldaten mobilisiert – das ist damit der größte Militäreinsatz im Land, seit Südafrika eine Demokratie ist. Die Künstlerinnen und Künstler unterstützen die Regierung weitestgehend, weil sie wollen, dass die Bevölkerung vor sich selbst geschützt wird. Zum anderen handelt es sich hier nicht nur um einen sozialen Konflikt, von unzufriedenen Menschen, sondern auch um einen politischen. Die Proteste gingen aus von Anhängern von Ex-Präsident Jacob Zuma, als dieser zu einer Haftstrafe wegen Missachtung der Gerichte verurteilt wurde. Über Monate hatte er sich immer wieder geweigert und Ausreden erfunden, zu Korruptionsvorwürfen gegen ihn Stellung zu beziehen– dabei ist laut Medienberichten relativ klar, dass er sich illegal an Staatskassen bereichert hat.

Adé Bantu auf neuer Single von Banda Comunale

"Too Blind" ist eine so organische Kollaboration von zwei Musik-Acts, die sich so natürlich anhört, dass man sich eigentlich fragt, warum die noch nie was zusammen gemacht haben. Banda Comunale, eine vierzehn Mann starke Global Pop Blechbläser Band aus Dresden. Und Adé Bantu, Afrofunk Sänger und Rapper mit deutsch-nigerianischen Roots. Von Adé Bantu stammt auch der gesellschaftskritische Text.

"'Too Blind' thematisiert die Gleichgültigkeit der Regierung und der Bürger Westeuropas gegenüber dem Rest der Welt, insbesondere den Tausenden Flüchtlingen und Vertriebenen, die sich jeden Tag auf die gefährliche Reise nach Europa machen." Bei der Kritik bezieht Adé Bantu auch ausdrücklich sich selbst mit ein. "Too Blind" ist die erste Single des neuen Albums von Banda Comunale, sie erscheint heute, das Album "Klein ist die Welt" am 17.September. Darauf hat jeder Track einen Feature-Gast, z.B. Indie-Künstlerin Bernadette La Hengst, Musiker aus dem Umfeld von Banda Comunale oder Global Pop Künstler aus der arabischen Welt und Westafrika und auch aus der Ukraine. Der Albumtitel "Klein ist die Welt" ist also Programm, sagt Michal von Banda Comunale. "Gemeinsam sind trotz teilweise kontinentaler Distanzen Stücke und Arrangements entstanden, die, wie ich finde, eine für Musik aber auch für jede andere künstlerische Form notwendige Weltoffenheit und Grenzen überwindende Zusammenarbeit widerspiegeln."

Neuer schräger Track von Pink Siifu

Genauso schön verschwurbelt wie die Schreibweise ist auch der Sound des Songs "Lng Hair Dnt Care". Pink Siifu ist ein Meister darin, seinen Trap Sound anderen Genres gegenüber zu öffnen, so dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was er da eigentlich macht: LoFi-Indie-80s-Synthie-Psychedelic-Wave Trap vielleicht – klingt eigenartig und cool. Passend dazu das Video: das hat auch so einen LoFi-Touch, weil einige Szenen mit Super 8 Kamera gedreht wurden. Pink Siifu ist im Clip in New York, fährt mit der Subway oder hängt mit seinen Homies und ein paar Girls in seinem Block ab.

Geboren ist Pink Siifu in New Orleans, aufgewachsen in Cincinnati, aber erst in L.A. ist seine Karriere so richtig ins Laufen gekommen. Seit 7 Jahren veröffentlicht er Musik, zunächst als Eigenrelease, inzwischen haben sich insgesamt 46 Singles, Album EPs und Mixtapes angesammelt. Anfang August kommt nun sein neues Album "GUMBO" raus, ein Verweis auf seine Geburtsstadt New Orleans, da kommt die berühmte Gumbo-Soup her. Für das Album hat Pink Siifu sich ein paar schöne Zutaten überlegt, nämlich sehr illustre Gäste: Indie-Musiker Nick Hakim, Alternative Soul Sängerin Georgia Ann Muldrow und Rapper und Produzent The Alchemist sind u.a. dabei.

Jazz-Pop-Musiker Tsepo Tshola ist gestorben

Tsepo Tshola war heute vor einer Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden, bei ihm wurde Covid 19 festgestellt. Gestern ist er daran gestorben, Tsepo Tshola wurde 68 Jahre alt. Besonders tragisch: nur einen Tag vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus war er noch auf der Beerdigung seiner Schwester. Tsepo Tshola ist ja bekannt geworden für seine Verbindung von Jazz, Pop, traditioneller südafrikanischer Musik und der Musik der Kirche. Sein Vater war Priester und seine Mutter im Kirchenchor. Sein eigener Spitzname war "The Village Pope". Tsepo Tshola wurde in Lesotho geboren, ein kleines Königreich inmitten von Südafrika. Er begann seine Karriere mit der Band The Lesotho Blue Diamonds in den 70ern, in den 80ern wurde er dann auch in Europa bekannt durch die Band Sankomota. Vor allem in Südafrika war er eine Ikone, entsprechend reagiert heute auch die südafrikanische Musikszene. Filmmusikkomponist Vusa Mkhaya sagt, er habe eine ganze Generation an Musikern geprägt. Rapper Cassper Nyovest, postet ein gebrochenes Herz. Sängerin Zoe Modiga bedauert, dass sie nun nie wieder sein Lachen hören kann, das wie ein Unwetter über einen herfiel oder seine Stimme, die bis ins Mark durchdrang.