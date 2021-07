UK-Musikerinnen kritisieren Boris Johnson

England verarbeitet immer noch die EM-Final-Niederlage und auch das Nachspiel, die rassistischen Beleidigungen gegen die drei schwarzen Elfmeter-Fehlschützen. Die in Berlin lebende englische Elektronikmusikerin Perera Elsewhere schreibt, sie sei froh, die Klärgrube von Land, in der sie aufgewachsen ist, verlassen zu haben. R&B Sängerin Mahalia postet, der Hass, der gerade allerorts in England zu sehen ist, sei eine Schande. Und mit Blick auf die drei Elfmeterfehlschützen: "Kopf hoch ihr drei Könige!" Kritik gibt es auch am Verhalten von Premierminister Boris Johnson. Die Organisation "All Black Lives UK" findet es heuchlerisch, dass sich Boris Johnson jetzt zu den aktuellen Vorfällen kritisch äußert, aber es sonst "zulässt, dass Schwarze missbraucht und belästigt werden!".

Hintergrund ist, dass Boris Johnson zwar jetzt etwas gegen die rassistischen Beleidigungen sagt, sich aber vorher nie zur Anti-Rassismus-Bewegung bekannt hat. So hatte er den Kniefall, den die englische Mannschaft vor Anpfiff jeder Begegnung als Statement gegen Rassismus gesetzt hat, abgetan mit: er wolle lieber Taten sehen als Gesten. Auch viele englische Fußball-Fans hatten ihre eigene Mannschaft für das Kniefall- Statement ausgebuht – für viele ist das Ausbuhen ein Sinnbild der nationalistischen Politik Johnsons. Auch Rapperin und Singer/Songwriterin Enny hat wenig übrig für die Worte von Boris Johnson, wie sie im Cosmo-Interview erzählt: "Ich glaube überhaupt nichts von dem was Boris Johnson sagt. Ich glaube es ist jetzt an jedem einzelnen den Mund auf zu machen. Eine Weiterentwicklung passiert nur aus dem System selbst heraus. Wir müssen weiter für das kämpfen was richtig ist und uns selbst dabei achten!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Latin Stars unterstützen Kuba-Proteste

Die Lage in Kuba spitzt sich zu, seit dem Wochenende gehen die Menschen dort gegen die Politik der Regierung auf die Straße – und die Proteste werden immer lauter. Unterstützung erhalten die Demonstranten von immer mehr Latin-Musikern und Musikerinnen. Nach J Balvin, Ozuna, Daddy Yankee und Camila Cabello am Wochenende haben sich nun noch weitere richtig große Namen gemeldet. Karol G, Residente, Rosalía, Julieta Venegas und Ricky Martin.

Ricky Martin schreibt: "Unsere Brüder und Schwestern in Kuba brauchen uns, um dem Rest der Welt mitzuteilen, was sie aktuell durchmachen. Lasst uns die Netzwerke damit füllen, bevor sie das Internet im Land wieder ausschalten. Humanitäre Hilfe für Kuba JETZT!" Sein puerto-ricanischer Landsmann, Rapper Residente gibt ein langes Video-Statement ab, in dem er u.a. sagt, er könne es einfach nicht fassen, was da gerade passiert.

Ein Auslöser für die Proteste war die Inhaftierung eines Musikerkollegen. Rapper Maykel Osorbo sitzt seit über 40 Tagen in Haft. Er gilt als Oppositioneller und hat das mit seinem Song "Patria y Vida" auch kund getan. Die Zusammenarbeit mit Exil-Kubanischen Musikern von z.B. den Orishas wurde zur Hymne der Gegenbewegung. Dass es diese Bewegung überhaupt gibt, ist schon bemerkenswert. In Kuba gingen Menschen das letzte Mal 1994 auf die Straße, ansonsten wurden Proteste immer im Keim erstickt. Die Hardliner-Politik von Miguel Diaz-Canel gegen die Protestbewegung hat die Menschen aber dazu gebracht, sich miteinander zu solidarisieren. Zu groß ist die Not: Es mangelt an Lebensmitteln, Medikamenten und wirtschaftlicher Perspektive, seit wegen Corona der Tourismus ausfällt und Donald Trump Geldüberweisungen von Exil-Kubanern zurück nach Kuba eingefroren hat.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Sänger und Entertainer vor Wahlgewinn in Bulgarien

Slavi Trifonov gilt als Populist, als Mann der Medien, der weiß, wie er Massen anzieht.. Bei den Parlamentswahlen in Bulgarien liegt seine Partei mit 23,9 Prozent knapp vor der bisherigen Regierungspartei. 99 Prozent der Stimmen in Bulgarien sind ausgezählt, es fehlt bei den Exil-Bulgaren noch gut ein Fünftel der Auszählung, von denen man sich recht viele Stimmen erwartet. Deswegen hat Trifonov auch schon vorsorglich schon mal sein Kabinett vorgeschlagen. Das ist nicht nur bei uns, sondern auch in Bulgarien unüblich. Normalerweise gibt es ja erstmal Koalitionsgespräche und dann den Regierungsauftrag vom Staatsoberhaupt, dem Präsidenten. Das schert Trifonov aber wenig. Er gilt als unkonventioneller, kompromissloser und provokativer Mensch. Seine Partei trägt einen ironischen Titel, der übersetzt "Es gibt so ein Volk" bedeutet. Die Ironie ist erfolgreich. Viele Bulgarinnen und Bulgaren sind der Politik überdrüssig und vor allem der Korruption – kein anderes Land in der EU ist so korrupt wie Bulgarien sagt Transparency International. Gerade viele junge Menschen wollen Veränderung, egal wie.

Die Fehlleistungen der Vergangenheit spielen Trifonov in die Karten – und auch die aktuelle Situation. Erst im April war eine Parlamentsbildung gescheitert, deswegen gab es am Wochenende überhaupt erst Neuwahlen. Trifonov weiß: weitere Neuwahlen wären ein politischer Supergau für alle Parteien. Übrigens will er – sollte sich der Sieg bestätigen – gar nicht selber Ministerpräsident, also Staatschef werden, sondern lieber im Hintergrund weiterarbeiten.

Burkina Faso Rapper mit Songs gegen den Klimawandel

Art Melody rappt über umweltverschmutzende Technologie und Straßenverkehr und über unachtsame Stadtmenschen, denen die Natur egal ist. Art Melody ist deswegen aufs Land gezogen und musste feststellen, dass sich auch da der Klimawandel bemerkbar macht. In einem Interview hat er jetzt gesagt: "Am Ende zerstören oder beseitigen wir hier alles. Was wird mit den Pflanzen, was wird aus den Menschen? Es gibt humanitäre Probleme – wir zerstören alles."

Die UNO hat die Sahelzone um Burkina Faso wegen des Klimawandels als "Kanarienvogel im Bergbau" bezeichnet. Das Land bekommt die Veränderungen als erstes zu spüren. Die Dürre und die Wüste weiten sich immer mehr aus und machen das Land weniger bewohnbar.