Ana Tijoux klagt chilenische Polizei an

Ballaké Sissoko bei Colors

Culture Clash der besonderen Art: Der westafrikanische Folk-Musiker Ballaké Sissoko trat auf bei der Web-Music-Platform Colors. Sissoko saß in traditionellem malischen Gewand in gold und rot allein mitten im traditionell einfarbig eingefärbten Colors-Studio im Berliner Funkhaus in der Nalepastraße. Sonst treten da sehr junge Acts auf, meistens aus den Genres Soul und Hip Hop, die das Format der Welt vorstellen will. Jetzt eben Ballaké Sissoko, Mitte 50, allein mit seiner Kora, diesem uralten Instrument aus Mali, eine Art Harfe, die Sissoko so gut spielt wie kein anderer Mensch auf der Welt. Und die er ständig in einen neuen Kontext bringen möchte und hier einem jüngeren Publikum zeigen kann. Colors wiederum gibt sich selbst eine andere Farbe, ist musikalisch jetzt weiter geöffnet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Indischer Rapper Badshah wahrscheinlich meistgestreamter YouTube-Musiker 2020

Wessen Videos wurden 2020 am meisten geklickt? Ed Sheeran, Drake, Billie Eilish oder Taylor Swift? Die Antwort liefert eine Web-Studie des Unternehmens blòkur. Nummer 1 ist der zufolge Badshah, Rapper aus Indien mit Bollywood-mäßigen Videoclips, in denen auch die großen Stars des Filmgenres vorkommen.

Seine meistgeklickten Songs sind "Genda Phool" mit über 832 Millionen Views und "She Move it Like" mit 432 Millionen Views. Und damit landet er beim youtube-Ranking 2020 vor Drake auf Platz 4 und Tones and I auf Platz 2.

Badshahs Triumph ist weniger überraschend angesichts der Zahl von 1,3 Milliarden Menschen, die in Indien leben und deren Haupt-Streaming-Tool YouTube ist. In den Top 5 der meisten YouTube Views 2020 sind insgesamt drei Indische Musiker. Aber: YouTube-Zahlen sind auch so wichtig für Künstler in Indien, dass das Streaming dort Raum für illegale Machenschaften bietet, wie Klickfarmen oder Bots. YouTube hatte in der Vergangenheit schon mal Badshahs Klick-Zahlen untersucht. Bisher geht man aber davon aus, dass alles in Ordnung ist.