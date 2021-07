Italienische Musiker feiern EM-Titel

Italienische Musiker feiern

Italien hat die EM gewonnen und das ganze Land feiert – auch die Musikstars. Jovanotti zeigt bei Insta alte Fotos mit Italien-Spielern und hat viele Videos gepostet und unterlegt mit seinem Song "L’Allegria", den er für den Cantautore Gianni Morandi geschrieben hat. Das passt, denn "L’Allegria" heißt "Das Jubeln". Der Song wurde in den letzten Woche zu einem der EM-Songs der Italiener. Eros Ramazotti hat sich das Gesicht in den Landesfarben angemalt und ein Foto von Italien-Torwart Donnarumma als Jesus gepostet. Dann hat Eros noch ganz stolz das Video von Fußballer Marco Verratti reposted: Das zeigt das Team nach dem Spiel im Bus mit Pokal im Arm – sie grölen laut den Ramazotti Hit "Piu Bella Cosa".

Rapper Fedez hat sich genauso wie seine Frau und seine Kinder in Landesfarben angezogen und konnte im entscheidenden Moment nicht glauben, dass Italien gewonnen hat.

Rapper und ESC-Teilnehmer Mahmood hat sich in sein Auto gesetzt und mitgemacht beim Autocorso, Indie-Musiker Andrea Laszlo de Simone hat wild im Lokal getanzt und der italienische Reggae-Star Alborosie hat ein Foto von Trainer Roberto Mancini als Queen gepostet, mit Schminke und in typisch rosa Kleid.

Afrobeats-Star Sound Sultan ist gestorben

Sound Sultan hat den Kampf gegen eine seltene Form von Lymphdrüsen-Krebs gestern verloren. Der Sänger wurde nur 44 Jahre alt. Er war einer derer, die Afrobeats den Weg geebnet haben, diesen freshen Sound aus Westafrika, dessen ganz große Stars heute Burna Boy und Wizkid sind und der dank Künstlern wie Drake und Rihanna auch international bekannt wurde, weil sie Afrobeats in ihre Musik mit haben einfließen lassen. Wie wichtig Sound Sultan war, sieht man auch an den Reaktionen seiner Kollegen. Keziah Jones, Mr.Eazi, Sarkodie, Femi Kuti und Ade Bantu sind alle geschockt und traurig, das sieht man auf ihren Social Media Kanälen. Femi Kuti schreibt, er sei für ihn Familie gewesen. Und Ade Bantu schreibt, sein Tod sei ein großer Verlust für die Nigerianische Musikwelt. Er habe es immer genossen, mit Sound Sultan im Studio zu arbeiten, seine Kreativität sei grenzenlos gewesen und sein Wesen so angenehm entspannt.

Sound Sultan war wirklich für sie alle ein Vorreiter– schon im Jahr 2000 hat er seine erste Single veröffentlicht. Damals noch mehr Rapper, später auch als Sänger, sein Markenzeichen war dabei immer seine tiefe, warme Stimme. Er hat unter anderem mit Wyclef Jean kollaboriert. Sound Sultan war auch ein Business Man, er hat früh sein eigenes Plattenlabel gegründet, dazu eine eigene Modelinie. Er war nebenbei Schauspieler und Comedian und Familienvater. Sound Sultan hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

Reaktionen auf den Tod von Esther Bejarano

Am Wochenende gab es die traurige Nachricht: Esther Bejarano ist gestorben. Im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg. Bejarano hat den Holocaust überlebt und ihr Leben lang gegen Antisemitismus gekämpft. Auch Musiker und Musikerinnen haben ihre Trauer bekundet. Ska-Musiker und Polit-Aktivist Mal Elévé hat gepostet: "Wir werden Dich vermissen, liebe Esther, Du warst ein wunderbarer Mensch. Antifa Für immer!". Rapperin Sookee schreibt: "Sie bleibt eine Orientierung, eine Hoffnung, eine Gewissheit.“ Die Rap-Band Microphone Mafia hat ein langes Posting veröffentlicht, in dem die Mitglieder unter anderem schreiben: „Dein Lachen, Dein Mut, Deine Entschlossenheit, Deine liebevolle Art, Dein Verständnis, Dein kämpferisches Herz – alles, alles wird fehlen."

Microphone Mafia war zusammen mit Esther Bejarano auf Tour, wenn sie von ihren schrecklichen Erfahrungen erzählt hat. Die ungewöhnliche Kombo hatte insgesamt 900 Auftritte in den vergangenen zwölf Jahren. Esther Bejarano hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, alle Menschen vor den Gefahren des Rassismus zu warnen. Eine große Rolle spielte dabei immer die Musik. Sie war Gefangene des KZ Birkenau und überlebte das wohl nur, weil sie im sogenannten Mädchenorchester spielte. Das sollte die neu ankommenden Insassen musikalisch willkommen heißen – ein Akt nationalsozialistischer Barbarei. Zusammen mit ihren Kindern gründete Esther Bejarano Anfang der 80er Jahre die Gruppe Coincidence, sie spielten mit jüdische Lieder, antifaschistische Lieder und Lieder aus dem Ghetto. Für ihre Aufarbeitung der Nazi-Zeit und der Arbeit gegen Rechts ist sie 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Barack Obama‘s Summer Playlist

Alle Jahre wieder veröffentlicht Ex-Präsident Barack Obama seine Sommer-Playlist, 2021 ist sie so vielseitig wie nie zuvor. 38 Songs, darunter aktueller Rap von den Superstars J Cole und Drake, Bossanova von Elis Regina und Antônio Carlos Jobim, Folk von Bob Dylan und Joni Mitchell, Jazz-Klassiker von Miles Davis und Roy Ayers oder Global Pop von der pakistanisch-britischen Folk-Musikerin Arooj Aftab oder der französisch-kongolesischen Rumba-Band Kékélé.

"Barack Obama’s Summer Playlist" ist Musik für das Wiederentdecken des Zusammenseins, so schreibt Obama, also den entspannten Sommertag mit Familien und Freunden. Politische Songs muss man deswegen eher suchen, bei einem der wenigen war Barack Obama sogar selber involviert. Er hat mit seiner Frau Michelle die Zeichentrickserie "We The People" produziert, in der anschaulich die Bürgerrechte erklärt werden. Aus dem Soundtrack dazu ist ein Song von Singer-Songwriterin Brandi Carlisle mit auf seiner Playlist.