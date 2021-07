Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

I Love You, I Hate You: Little Simz in neuer Single über die Beziehung zu ihrem Vater

Little Simz thematisiert in ihrem neuen Song "I Love You, I Hate You" das zwiegespaltene Verhältnis zu ihrem Vater, der nie für sie da war. Sie rappt "Ich hätte nie gedacht, dass ein Elternteil mir zum ersten Mal das Herz bricht." Es geht darum, dass sie nicht respektlos sein will, aber auch versucht einen Weg zu finden, ihren Ärger auszudrücken. Sie kommt zu dem Schluss, dass sie nicht ihm vergibt, sondern sich selbst. Little Simz starkes Storytelling unterstützen wirkungsvolle Orchesterpassagen. "I Love You, I Hate You" ist einer der wichtigsten Songs auf ihrem neuen Album, meint die Londoner Rapperin. "Sometimes I Might Be An Introvert" ist bereits ihr viertes Album und erscheint am 3. September.

Desert-Blues: Les Filles de Illighdad bringen neues Album raus

Die bekannteste weibliche Desert-Blues Band Les Filles de Illighdad bringt ihr neues Album raus. Auf "At Pioneer Works" erzählen die drei Frauen ihre Geschichten als Töchter aus Illighadad. Aus dem kleinen, abgelegenen Dorf in Niger kommen sie her, dort gründeten sie 2016 ihre Band. Ihre Musik basiert auf zwei unterschiedlichen regionalen Klangstilen: Alten Dorfchorgesängen und Wüsten-Gitarre. Damit geben sie der Tuareg-Musik einen neuen Twist und das hört man auch auf ihrem neuen, mittlerweile dritten Album. Das Herzstück der Musik von Les Filles de Iillighadad ist die Tende. Die Tende ist zum einen eine Art Trommel, die traditionell von Frauen in der Sahara gespielt wird. Zum anderen ist Tende ein Musikstil, bei dem zusammen gesungen wird. Manchmal ist es Musik zum Feiern, manchmal ist es Musik, um Kranke zu heilen, manchmal ist es Poesie über Liebe. Die Gemeinschaft steht dabei im Vordergrund. Les Filles de Illighadad haben "At Pioneer Works" im Herbst 2019 aufgenommen, das war der Höhepunkt ihrer Tourneekarriere. Da haben sie zwei ausverkaufte Shows in New York gespielt.