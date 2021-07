Nach fast 30 Jahren: Neuer Song von Nas

US-Rap-Star Nas hat einen neuen Song veröffentlicht. "Life is like a dice game" ist aber nicht irgendein neuer Song, Nas hat fast 30 Jahre gebraucht, um ihn rauszubringen. Der Song ist von einem gleichnamigen Freestyle adaptiert, den Nas 1993 während den Illmatic-Sessions aufgenommen hat. Illmatic war sein Debütalbum und zählt zu den wichtigsten HipHop-Alben aller Zeiten.

Nas hatte große Hoffnungen in das Potenzial der Freestyle-Verse vom neuen 'alten' Song, die mit den Zeilen enden: "Wenn ich diesen Scheiß fertig habe, wird es ein Hit." Aber jahrelang hat er den nie wirklich beendet. Das unvollständige Lied wurde um 1995 geleakt und ist auf Mixtapes und später auf YouTube als Relikt einer vergangenen Ära gelandet. Dann kam Spotify und hat Nas gefragt, ob er nicht Lust hätte, den Track mit zwei jungen Rappern fertig zu stellen.

Das hat er dann mit den Rappern Freddie Gibbs und Cordae gemavht - also mit Rappern aus zwei Generationen nach ihm. Freddie Gibbs war 11 Jahre alt als Illmatic rauskam und Cordae gerade mal acht. Freddie Gibbs ist bekannt für seine Reibeisenstimme und sein Zusammenarbeit mit Sample-Digger Madlib, Cordae macht irgendwas zwischen Rap und RnB.

Neues Album von Amparanoia

Lange war es still um Amparanoia. Die spanische Band bringt nun ein neues Album raus. Amparo Sanchez mit ihrer Band Amparanoia war in den Nullerjahren eine der wichtigsten Musikerinnen der Mestizo-Szene, die Rock, Ska und Flamenco gemischt hat. Dann machte sie eine Zeitlang solo weiter. Jetzt, nach über einem Jahrzehnt Pause, veröffentlichen Amparanoia ein neues Album. Natürlich wird auch hier wie bei vielen Musikern das Corona Jahr 2020 künstlerisch verarbeitet. Amparanoia wollen eine Art musikalischen Leitfaden für die "kollektiv hypnotisierte Welt" geben, in der wir aktuell leben. Deswegen heißt das Album auch so: "Himnopsis Colectiva" - ein kompliziertes Wortspiel aus Hypnose und Hymne.

Amparo Sanchez erklärt das so: "Ich habe versucht, Songs zu schreiben, die wie Hymnen sind und das mit dem Wort Hypnose gemischt. In unserer Gesellschaft gibt es ja verschiedene Arten von Hypnose, z.B. wenn du mit dem Navi unterwegs bist oder in den sozialen Netzwerken und immer auf dein Handy starrst. […] Das ist für mich eine Form der Hypnose. Ich habe also versucht, zehn Songs auszusuchen, die Hymnen sind, um uns aus dieser kollektiven Hypnose aufzuwecken". Die Songs bewegen sich zwischen Cumbia, Reggae und Balkan Brass. Hoffentlich helfen die Stücke wirklich, dass wir aus der Hypnose aufwachen.

Polizist spielt Taylor Swift, um nicht bei Youtube zu landen

Verrückte Geschichte aus Oakland im US-Bundestaat Kalifornien - und die hat mit dem Song "Blank Space" von Taylor Swift zutun. Es geht um eine Konfrontation zwischen einem Polizisten und dem Zivilisten James Burch. Der stand vor einem Gerichtsgebäude in Oakland und hat protestiert, um die Familie eines Afroamerikaners zu unterstützen, der letztes Jahr von einem Polizisten in einem Supermarkt erschossen wurde. Dann kam ein Polizeibeamter auf Burch zu und hat ihn aufgefordert, ein Banner wegzunehmen. Die beiden haben diskutiert und der Polizist hat bemerkt, dass er gefilmt wurde.

Dann holte er sein Handy raus und fing an "Blank Space" von Taylor Swift zu spielen. "Spielst du Popmusik, um das Gespräch zu übertönen?" fragt die Dame, die filmt. "Nein", antwortete der Sergeant. "Er will nicht, dass du aufnimmst, also spielt er hinten Musik", sagte Burch.

Vor der Kamera sagte der Beamte, die Aufnahme sei in Ordnung – aber eine Online-Veröffentlichung wäre nicht möglich. Genau darum geht es. So wollte der Polizist quasi eine Urheberrechtsverletzung schaffen und das Video so von den sozialen Medien fernhalten. Soziale Netzwerke wie Instagram und Urheberrechtsinhaber verwenden oft automatisierte Prozesse, um urheberrechtlich geschützte Inhalte zu erkennen und zu entfernen. Nutzer können Einspruch gegen Deaktivierungen einlegen, aber wenn sie fehlschlagen, könnte ihr Konto eingeschränkt oder sogar gesperrt werden.

Das war auch nicht das erste Mal, dass ein Polizist, während er aufgenommen wurde, einen Song gespielt hat. Im Februar hat ein Cop die Beatles gespielt, weil die besonders stark hinterher sind, dass ihre Musik nirgendwo umsonst läuft. Das Video des Polizisten aus Oakland ist trotzdem noch vorhanden. Sein Plan ist also nicht ganz aufgegangen.

Stand: 02.07.2021, 10:11