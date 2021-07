Drake wird zum Öko

Popstar Drake ist sehr viel mit seinem Privatjet unterwegs. Jetzt möchte der kanadische Rapper sein Leben CO2-neutral machen. Jetzt investiert in ein Öko-Start-Up Unternehmen aus Los Angeles - zusammen mit anderen Prominenten wie Leonardo DiCaprio oder Orlando Bloom.

Diese Firma bietet umweltorientierte Finanzdienstleistungen an. So gibt es zum Beispiel eine Kreditkarte mit der Option, jeden Einkauf auf den nächsten Dollar aufzurunden, um Bäume zu pflanzen. Die Firma hat derzeit fünf Millionen Nutzer und hat nach eigenen Angaben aufgrund der Aufrundungen 15 Millionen Bäume gepflanzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Investition von Drake in die Öko Firma ist das Eine, er will aber durch ihre Hilfe seinen eigenen CO2-Fußabdruck überwachen und reduzieren. Bei einem Star wie Drake kommt da einiges an CO2 zusammen - vom Pressen von Vinyl und CDs, über Posterdruck und Werbung für internationalen Touren und Tonnen von Fracht, die verschifft werden müssen, bis hin zu den Flügen und die Fahrten mit dem Tourbus durch die ganze Welt. Drake möchte das alles auf das Nötigste reduzieren. Das ist auch das Ziel dieses Start-Up Unternehmens - die Musikindustrie soll nachhaltiger werden.

Tirzah zeigt viel Haut

Tirzah ist eine Musikerin aus London und schon fast kein Geheimtipp mehr. Mit ihrer neuen Single "Tictonic" aus ihrem kommenden Album thematisiert sie ihr Leben als Mutter. Tirzah hat ihr Debüt Album vor drei Jahren rausgebracht. Sie bewegt sich zwischen Lo-Fi-RnB, Downtempo, Pop und elektronischen Elementen.

Nach ihrer ersten Platte hat die junge Musikerin zwei Kinder bekommen. Genau das – also Musikerin und zweifache Mutter zu sein – macht sie zum zentralen Thema auf ihrem neuen Album "Colourgrade". Darin erkundet Tirzah Genesung, Dankbarkeit und Neuanfänge und geht auf einen Spaziergang durch die innersten Gefühle.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Das Video zum Song Tectonic ist jetzt frisch erschienen und da zeigt sie sehr viel Haut. Man sieht eigentlich fast ausschließlich nur Haut – zum Beispiel Beine oder die Oberkörper eines Pärchens, das da fast nackt liegt. Tirzah´s neue Album kommt am 1. Oktober raus.

Musikerreaktionen auf Cosby Freilassung

Der US Schauspieler Bill Cosby wurde nach mehr als zwei Jahren Haft wegen sexueller Nötigung freigelassen. Viele sind jetzt entsetzt, dass er nach Hause durfte, darunter auch Global Pop Artists. Einige haben auf Twitter mit Galgenhumor reagiert. Rapper Ice-T, Big Boi vom Duo Outkast oder auch der Rapper Freddie Gibbs sind über Bill Cosbys Freilassung entsetzt.

Tweet

Freddie Gibbs meint zum Beispiel: "Jetzt wird R. Kelly auf jeden Fall Cosbys Anwälte anrufen". R Kelly sitzt ja wegen Sex mit Minderjährigen im Gefängnis, sein Prozess beginnt am 9. August. Die Komponistin und Sängerin Diane Warren schreibt: "Hat Bill Cosby den obersten Gerichtshof unter Drogen gesetzt?"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Begründung für die Freilassung: Bill Cosby hätte wegen einer früheren Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft in diesem Fall erst gar nicht angeklagt werden dürfen. Das reicht vielen aber als Grund für die Entlassung nicht. Sängerin Stella Parton schreibt: "Wie kann der Oberste Gerichtshof nach einer Verurteilung aufgrund eines tatsächlichen Vorfalls etwas aufheben? Oh, entschuldigen Sie, wenn sie männlich sind und genug Geld und Einfluss haben, können Sie sogar Präsident werden. Bill Cosby ist nur einer von vielen".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Es gab auch ein paar positive Reaktionen. Phylicia Rashad zum Beispiel, Cosbys ehemaliger Co-Star aus der Cosby Show, twittert: "ENDLICH!!!! Ein schreckliches Unrecht wird wiedergutgemacht – ein Justizirrtum wird korrigiert!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

David Walters mit neuer Remix-EP

Der französische Global Pop Künstler David Walters bringt eine Remix-EP zu seinem Album Nocturne raus. Sie erscheint eigentlich am 16.7., aber bis auf einen Remix gibt es alle Songs schon auf der Plattform Bandcamp zu hören.

David Walters ist ein französischer Singer-Songwriter und Produzent, der in Paris geboren ist und in Marseille lebt. Walters macht eigentlich karibisch sonnige Musik zwischen Deep-House und Disco. Auf dem Studioalbum "Nocturne" hat man ihn ganz reduziert mit Akustik-Gitarre gehört. Auf der Remix-EP haben Musikerkollegen diesen "nackten" Songs nun jeweils wieder einen ganz anderen Touch gegeben.

Das eigentliche Album "Nocturne" ist in Lockdownzeiten entstanden. Als Reaktion auf Reisebeschränkungen erinnert er sich auf "Carioca" an einen Segelurlaub, in "Vancé" singt er, dass es trotz Lockdown weitergehen muss.