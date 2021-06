Liana Georgi bei der Pride in Istanbul

Es ist Pride Month und man überall sehen wir Regenbogen-Flaggen und Demos – es geht um die Rechte der Queeren Menschen. Lächelnde Gesichter gibt es nur nicht in der Türkei: In Istanbul gab es ein Demonstrationsverbot, trotzdem sind mehrere Hundert Menschen zur Pride zusammengekommen. Die Polizei ist jedoch ziemlich hart vorgegangen – mit Tränengas und Gummigeschossen. Mindestens 25 Menschen wurden festgenommen und sollen mittlerweile aber wieder frei sein. Mit bei der Pride war Liana Georgi, Singer-Songwriterin aus Berlin und aktuell in Istanbul. Sie tanzte beim Pridemarsch direkt vor den Polizisten. Diese drängten die Musikerin mit ihren Schutzschilden weg. Liana Georgi antwortete: "Baby I hab high heels an, ich gehe langsam." Einige Fotografen haben das Ganze festgehalten.

Das Video wurde mehrfach bei Instagram und Twitter geteilt. Liana Georgi will auf ihrem Instagramkanal mit dem Video auf das Vorgehen der Polizei bei der Pride aufmerksam machen. Und Liana Georgi hat mehrere Statement-Videos geteilt. Sie sagt: "Dass das Video von mir, in dem ich einen dämlichen Walk mache, viral gegangen ist, zeigt, dass uns Menschen sehen und lieben, unterstützen und Teil unserer Gruppe sind. Und das ist KEINE super kleine Gruppe." Es müsse sich was ändern für die LGBTQ+ Community. Sie sei zwar keine Politikerin und nur eine Psychologie-Studentin und Musikerin, aber, so Liana Georgi, es fange damit an, das Mindset von Menschen zu ändern. Auch Madonna hat das Video geteilt und fragt: Warum sind da so viele Polizisten?

Jon Hassell und Gift of Gab gestorben

Jon Hassell, US-amerikanischer Avantgarde-Komponist und Trompeter, war ein wichtiger Pionier der Global Pop Musik. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Hassell hat mit Stars der Minimal-Music zusammengearbeitet, darunter Terry Riley oder Ambient-Musiker Brain Eno. Er hatte wesentlichen Einfluss auf die Weltmusik mit Fusion aus Field-Recordings, Electric-Jazz und Ambient. Sein Solo-Debüt veröffentlichte Hassel 1978. Und er hat das Genre "Forth World" kreiert – eine Mischung aus Unmengen von Global Sounds und Technologie. Hassell hatte schon seit über ein Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und starb am Samstagmorgen.

Auch der Tod von Blackalicious-Rapper Gift of Gab stimmt die Musikwelt traurig. Der Musiker ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Gift of Gab und sein DJ und Produzent Chief Xcel haben das 1992 das Rap-Duo Blackalicious gegründet, das berühmt für seine Wortakrobatik war. In den 00er-Jahren war Gift of Gab auch Solo unterwegs. Er starb eines natürlichen Todes. Er hatte schon lange gesundheitliche Probleme. 2014 wurde Nierenversagen bei ihm diagnostiziert und er hatte letztes Jahre eine Nierentransplantation.

Tanzdemo in Köln

In Hamburg hat die Polizei im Stadtpark erneut eine illegale Party aufgeräumt, es kam wieder zu Festnahmen. Dass es immer wieder illegale Tanzpartys in Pandemiezeiten gibt, kann man ja aus Sicht der Partypeople verstehen. Am Samstag gab es in Köln eine Tanzdemo unter dem Motto "Macht Platz für Musik", die ganz legal war. Die etwa 400 Teilnehmer haben gezeigt, wie es gehen kann - ganz safe und regelkonform. Die Freifläche auf dem Grüngürtel war mit Flatterband in Rechtecke eingeteilt. Die Besucher mussten genesen, getestet oder geimpft sein. Und dann wurden sie zu insgesamt zehn Freundinnen und Freunden einem dieser Quadrate zugeteilt.

Die Demo war aber nicht nur eine Art Feldversuch, wie Open Air doch eine Party stattfinden kann, die Veranstalter, die Kölner Klubkomm, haben auch eine Forderung. Der DJ und Mitinitiator Dirk Sid Eno sagt, dass Genehmigungsverfahren für Freiflächen würden zu lange dauern: "Ich bin ja nicht nur Dj, sondern auch Veranstalter. Das heißt, mich trifft das auch doppelt hart. Mit der Kölner Veranstalter-Initiative und der KlubKomm haben wir den ganzen Winter an diesem Freiflächenkonzept gesessen. Das war auch eine Heidenarbeit. Ich hoffe, dass es dann honoriert wird und uns die Flächen wenigstens zugeteilt werden." Einen kleinen Lichtblick gab es schließlich: Der Rat der Stadt Köln hat einen Antrag auf Freiflächen und Aufhebung des Tanzverbotes einstimmig angenommen. Das muss aber noch umgesetzt werden. Es kann also noch etwas dauern, bis wir richtig tanzen können.

BET Awards im Zeichen der schwarzen Frau

Die BET Awards sind die wichtigsten Preise für schwarze Künstler. BET steht für Black Entertainment Television. Der Fernsehsender vergibt seit 2001 die größten HipHop-Awards in der Black Music und am Abend wurden die in Los Angeles verliehen. Dieses Mal war das Motto "Jahr der schwarzen Frau". Und das hat man dann dementsprechend bei der Preisvergabe gesehen. Rapperin Megan Thee Stallion war einer der Abräumerinnen des Abends. Vier Awards gab es für die Musikerin - darunter "Beste HipHop Künstlerin".

Außerdem hat die Rap-Legende Queen Latifah hat gestern bei den BET Awards den Preis für ihr Lebenswerk erhalten. Auf der Bühne gab es ein Medley von Queen Latifah Songs. Von ihren Kolleginnen Lil Kim oder MC Lyte. Und dann gab es eine emotionale Rede von Queen Latifah, in der sie sich mit Tränen in den Augen bedankt hat: "Ich möchte BET dafür danken, hier wurde eine Plattform geschaffen, auf der die schöne blackness gedeihen kann. Als wir nicht im Radio und nicht woanders gespielt wurden, unsere Videos nicht liefen, gab es BET, die es uns erlaubt hat, uns zu entfalten und zu glänzen."

Außerdem gab es noch ein Tribute für den verstorbenen Rap-Star DMX – mit Method Man und Busta Rhymes. Aber für die größte Aufmerksamkeit hat bei den BET Awards einer gesorgt: Rapper Lil Nas X. Lil Nas X ist offen homosexuell. In der Rap-Szene war das lange ein Tabuthema. Bei seinem Auftritt erinnerte er an Michaels Jacksons Musikvideo "Remember the Time". Die Tänzer waren alle in ägyptisch inspirierter Manier gekleidet. Und am Ende des Auftritts hat er einen der Tänzer tief geküsst. Ein ganz großer Moment für die Popkultur!