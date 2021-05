"RESPECT" - Biopic über Aretha Franklin kommt in die Kinos

Gute Neuigkeiten für alle Aretha Franklin Fans: der offizielle Trailer zum Film über das Leben der "Queen Of Soul" ist da. "RESPECT" wird das Biopic heißen, benannt nach Arethas größtem Hit, mit dem sie Ende der 60er-Jahre endgültig ihren großen Durchbruch geschafft hat. Im Trailer bekommt man schon ein paar tolle kleine Szenen serviert. Eine Stelle zeigt Aretha als Kind und ihre Mutter gibt ihr den Rat "Das Singen ist heilig. Du solltest es nicht machen, nur weil dir jemand sagt, dass du singen sollst. Das Wichtigste ist, dass du mit Würde und Respekt behandelt wirst."

Gespielt wird Franklin von Jennifer Hudson. Das hatte sich die First Lady Of Soul vor ihrem Tod 2018 noch gewünscht. Hudson ist ja eine zigfach ausgezeichnete Schauspielerin und Sängerin: Sie hat einen Oscar, einen Golden Globe und einen Grammy zu Hause im Schrank stehen. Es gibt also kaum eine Geeignetere für diese Rolle. Das Biopic verfolgt Franklins Karriere von den Anfängen bis zum Aufstieg als Superstar. Aretha Franklin hat insgesamt 18 Grammys gewonnen und wurde von der Musikzeitschrift The RollingStone als beste Sängerin aller Zeiten gekürt. "Respect" kommt im September in die Lichtspielhäuser, nachdem der Kinostart wegen Corona ja zuletzt verschoben werden musste.

Rosalía ist zurück als Feature-Gast auf der neuen Single von Oneohtrix Point Never

Epische Sounds vom US-amerikanischen Experimental und Elektronikmusiker, über denen die zarte, fast schon zerbrechliche Stimme des katalanischen Pop-Stars schwebt. Der Song ist ein Remake – die Single war der letzte Song auf Oneohtrix Point Nevers letztem Album von 2020. Darauf hat er damals mit metallisch verfremdeter Computerstimme selbst gesungen. Rosalía hat "Nothing Special" jetzt ins Spanische übersetzt. Und mit ihrem poetischen Vibrato-Gesang bekommen diese synthetischen Orgelsounds nochmal einen ganz neuen Vibe.

Das macht Oneohtrix übrigens öfter: ältere Songs nochmal überarbeiten und hochkarätige Featuregäste dazu einladen. So ist auch seine Zusammenarbeit mit der britischen Musikerin ANOHNI zustande gekommen. Es läuft aktuell richtig gut für ihn, alle wollen mit Oneohtrix Pint Never zusammenarbeiten. Bei den Brit Awards ist er ja gerade mit The Weeknd aufgetreten, die beiden haben im letzten Jahr einen gemeinsamen Song raus gebracht. Für die Zusammenarbeit mit Rosalía hat er sich ganz schön Zeit gelassen. Die beiden waren vor zweieinhalb Jahren gemeinsam im Studio. Rosalía hat damals Schnappschüsse der beiden auf Instagram geteilt.

A$ap feat. Morrissey

A$ap Rocky hat sein langangekündigtes Album "All Smiles" fast fertig. Das hat er gerade verkündet und auch gleich schon zwei Featuregäste verraten. Seine neue große Liebe darf natürlich nicht fehlen: Rihanna. Und als zweiten Gast nennt er den britischen Sänger Morrissey.

Eine spannende Mischung, aber wie ist der US-Rapper ausgerechnet auf den Smiths Frontmann gekommen? Diese Woche ist A$ap ja auf dem Cover vom Männermode-Magazin GQ. Im Interview erzählt er, dass er ein Superfan von Morrissey ist. Er nennt ihn neben Rihanna als wichtigsten kreativen Partner beim Entstehungsprozess des Albums. Das ganze letzte Jahr haben die beiden laut Rocky die Köpfe zusammengesteckt, gemeinsam produziert und Texte geschrieben. Außerdem wird Morrisseys Stimme auf mindestens einem Song zu hören sein. Und A$ap Rocky lobt die Arbeitsmoral vom The Smiths-Frontmann "Er gibt dir alles, was du von ihm brauchst, egal, was. Er taucht auf und erledigt es!", sagt A$ap. Mit Rihanna hat er sich die Sounds dann später angehört. Während den Aufnahmen waren die beide gerade auf einem Roadtrip durch die USA. Rocky sagt das neue Album sei ein "Ghetto Love Tail" - also eine "Ghetto Liebesgeschichte".