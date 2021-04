Die Doku "Rap und Rücken" entlarvt Schattenseiten von Straßenrap

"Rap und Rücken" heißt eine neue rbb-Doku über den Einfluss krimineller Milieus auf Deutschrap. Der Name "Rücken" ist aus der Zoologie entliehen: Der Silberrücken eines Gorillas symbolisiert Stärke aber auch Schutz. Mit dem legt sich niemand an. Das erklärt auch der Berliner Rapper Fler in der Doku: 90 Prozent der Rapper in Deutschland denken, sie brauchen Jemanden, den sie dafür bezahlen, dass ihnen nichts passiert. Doch es geht um mehr als nur Security. Denn es sind kriminelle und sogar rechtsextreme Milieus, die für die Sicherheit einzelner deutscher Straßenrapper stehen.

Die rbb-Reporter haben recherchiert, dass der Berliner Rapper Luciano von einem gewissen Ertunc T. unterstützt wird. Er spielt in Lucianos Videos mit, er postet bei Instagram Bildern mit ihm und er ist Mitinhaber des Labels, auf dem Luciano gesignt ist. Aber Ertunc T. ist ein türkischstämmiger Nationalist. Er unterstützt die rechtsradikale Organisation Graue Wölfe und soll laut Berliner Justizbehörden der organisierten Kriminalität nahe stehen.

Mögliche Folgen für Musikfans

Rechtes und radikales Gedankengut gelangt durch solche Verbindungen in die Rapszene. Die Texte sind zwar weiterhin unpolitisch, aber die über eine Million Follower von Luciano werden auch immer wieder durch seine Posts und Instastories auf den Account von Ertunc T. geleitet. Dort postet Ertunc T. Bilder mit Präsident Erdogan und bekommt Shoutouts von Sedat Peker, einem türkischen Mafiaboss und bekennenden Rechtsextremen. Außerdem postet Ertunc T. Fotos von sich am Grab des Gründers der rechten türkischen MHP-Partei. Luciano liked solche Fotos.

+++ Die Folge "Schattenwelten Berlin – Rap und Rücken" wird am 28. April im RBB Fernsehen ausgestrahlt. Jetzt gibt es sie schon in der ARD-Mediathek. +++

Kwame Yesu's neuer Empowerment Song ANADWO

Der junge Rapper Kwame Yesu aus Ghana hat gerade einen richtigen Lauf- und schließt mit ANADWO an den Erfolg seiner vorherigen Singles an. Im Song ruft er junge Menschen dazu auf die Ärmel hochzukrempeln, für die eigene Träume hart zu arbeiten und seine Mitmenschen dabei nicht auszunutzen. Unterstützung erhält Kwame Yesu von seinen Kollegen Black Sherif & Kimilist. Der Song schafft es halsbrecherisch schnelle Punchlines mit einem sehr melancholischen Refrain zu kombinieren. Das musikalische Gerüst stammt vom deutsch-ghanaischen Produzenten Ghanaian Stallion.

Zum Song ist auch ein Clip rausgekommen. Und der unterscheidet sich vom gängigen Bling Bling der Rapwelt. Kwame Yesu und seine Homies rappen in weißen Shirts in den Slums von Accra- und präsentieren damit natürlich auch irgendwie Street-Credibility. Sie singen ihre Rhymes auf Schotterpisten, in ärmlichen Hinterhöfen und heruntergekommenen Nachbarschaften. Ein ehrlicher Song in authentischer Kulisse. Kwame Yesu ist für Rapfans aus Ghana ein Game Changer und ein absoluter Sympathieträger.

Noname spendet Bücher an Inhaftierte

Die US-Rapperin Noname ist bekannt für ihr soziales Engagement. Zum Beispiel mit ihrem Song Rainforest Cry für den Naturschutz. Jetzt hat Noname eine ungewöhnliche Aktion gestartet: Sie spendet Bücher an Inhaftierte. "Prison Chapters" heißt das neue Projekt. Noname hat 2019 ihren "Book Club" gegründet, den sie seither sehr aktiv leitet.

Nun startet sie dort eine beeindruckende Aktion: Menschen können ihre Lieblingsbücher einsenden und die werden dann an Inhaftierte in US-amerikanischen Gefängnissen weitergeleitet. Im Fokus stehen Bücher von Schwarzen, Indigenen und anderen People Of Colour. Auf der Homepage "Nonamebooks.com" heißt es: Der Gefängniskomplex ist Teil des Unterdrückungsmechanismus. Uns ist es sehr wichtig dem entgegenzuwirken- mit Büchern die sich auf Befreiung, Dekolonialisierung und Revolution konzentrieren.

Politische Bücher im Fokus

In den USA sitzen überproportional viele Schwarze in den Gefängnissen. Für viele Aktivisten ein Ausdruck von intitutionellem Rassismus. Bücher, die Ungeichverteilung und Diskriminierung thematisieren, sind in den meinsten US-Gefängnissen auf dem Index. Das sehen Noname und ihre supporter als "Zensur"- und wollen dem mit einer kuratierten Liste von Büchern entgegenwirken. Angehörige müssen viel Geld ausgeben für Telefonanrufe, Besuche und Bürokratie. So bleibt oft kein Geld mehr für geistige Nahrung ihrer Liebsten. Wer den Book-Club unterstützen möchte, muss ein Formular ausfüllen, kann Geld spenden und die Bücher landen dann bei den Inhaftierten.

AJ Tracey ignoriert Corona-Regeln mit Parkkonzert

Der britische Rapper bewirbt gerade auf allen Kanälen sein zweites Album. Leider scheint der Gute bei seiner Album-Promo völlig vergessen zu haben, dass es Corona gibt. Und das wird ihn 10.000 Pfund kosten. AJ Trace und sein Team haben nämlich für gestern Nachmittag spontan alle Fans zu einem Konzert in einem Park in Manchester eigeladen. Das ist alles sehr schön in den Sozialen Netzwerken dokumentiert, wie tausende feiernder Menschen ohne Maske vor die Bühne pilgern, so, als sei die Corona-Pandemie Vergangenheit. Die Polizei musste sich den Massen dann in den Weg stellen. Die lokalen Behörden haben schon reagiert und die Veranstalter des Events mit der saftigen Strafe belegt. Natürlich wurden durch das Event alle Abstands- und Hygienebestimmungen gesprengt.

Der Rapper entschuldigt sich und meint: "Ich hätte einfach nicht erwartet, dass so viele Menschen kommen". Der Arme hat wohl ganz vergessen, dass er über eine Million Follower auf Instagram hat. Weitere Pop-Up-Konzerte hat er auf massive Kritik hin abgesagt. AJ Tracey twittert: "Ich bin zurück wenn es wieder sicher ist".