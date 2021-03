Alice Phoebe Lou über Liebe, Lockdown und sexuelle Gewalt

Die 27-jährige Südafrikanerin und Wahl-Berlinerin hat heute ihr neues Album "Glow" rausgebracht. Es klingt, wie wir es von ihr gewohnt sind: sehr sinnlich und gefühlvoll, teilweise mit jazzigem Retro-Charme Im Zentrum steht ihre zarte Stimme im Zusammenspiel mit ihrer E-Gitarre. Zu dem Instrument hat sie eine besondere Beziehung – zog eine Weile mit ihr als Straßenmusikerin durch Berlin. Auf dem Album sind viele Lovesongs dabei. Aber sie thematisiert auch sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt, die sie selbst erlebt hat ("Dirty Mouth").

Auch Corona bzw. der Lockdown sind präsent, wie etwa im Titeltrack "Glow": "Ich sehne mich nach meinem Zuhause, nach meiner Mutter. Und in meiner Phantasie verlasse ich meine Wohnung, in der ich seit Tagen festsitze. Ich will Dinge erkunden. Ich will mich ausdrücken. Ich benutze den Song also, um aus meiner Umgebung wegzukommen, um den Raum zu verlassen, in dem ich im Lockdown war." "Glow" ist Alice Phoebe Lous drittes Studio-Album.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

„Loud & Clear“: Spotifys Antwort auf anhaltende Kritik

Viele Musikerinnen und Musiker weltweit fordern von Spotify mehr Transparenz und Geld für ihre Streams. Am Montag gab es zuletzt mehrere Proteste vor mehreren Spotify-Gebäuden auf der Welt, zum Beispiel in Los Angeles. am Montag, dazu aufgerufen hatte die US-amerikanische "Union of Musicians and Allied Workers" als Teil ihrer "Justice at Spotify"-Kampagne.

Jetzt hat der Streaming-Gigant die Website "Loud & Clear" ins Leben gerufen. Spotify wolle damit für mehr Transparenz sorgen. Das Unternehmen hätte demnach zugegeben, dass es wohl zu lange still geblieben ist und will nun eine Grundlage für den weiteren Dialog bieten. Man wolle erklären, wie Artists bezahlt werden, heißt es etwa in einem dafür produzierten Video. Das funktioniere so: das Geld kommt grundsätzlich durch Abos und Werbung rein. Von der gesammelten Summe würden dann etwa ein Drittel an Spotify gehen. Der Rest wird nach dem Streaming-Gesamtanteil an die Rechte-Inhaber*innen der Songs verteilt. Es ist das auch bei anderen Anbietern übliche "Pro-Rata"-Modell, das vielfach kritisiert wird. Denn davon würden nur die sowieso schon erfolgreichen Artists profitieren, sagen Kritiker*innen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Spotify betont, dass im Lauf der vergangenen Jahre immer mehr Geld an die Rechteinhaber*innen gehe. In den Jahren von 2017 und 2020 sei es ein Zuwachs von 80 bis 90 Prozent gewesen. Im Jahr 2020 seien rund fünf Milliarden Euro an die gegangen, die die Rechte der Songs haben, sagt Spotify. Das sind oft die Labels der Artists. "Wie viel Geld ein*e Künstler*in oder Songwriter*in bekommt, hängt von den Vereinbarungen mit den Rechteinhaber*innen ab. Und die sind alle unterschiedlich," heißt es im Erklärvideo. Das sehen Kritikerinnen und Kritiker anders. Die UMAW meint, der Konzern versuche die Schuld für ein System, dass sie erbaut haben, anderen zu geben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Dass es eine Reaktion gibt, sei zwar gut, so die UMAW, die auch die Proteste Anfang der Woche organisiert hat. Sie fordert unter anderem mindestens 1 Cent pro Stream, aktuell seien es 0,38 Cent. Spotify sagt: diese Geld pro Stream-Rechnung sei keine gute Analyse-Grundlage und mit ihrem Modell gäbe es für alle Beteiligten mehr Einnahmen. Darüber hinaus kritisiert die UMAW, die neue Website gebe in ihren Augen zum Beispiel keine Antworten auf Fragen zu Spotifys Verträgen mit den Labels oder zum Algorithmus und was bevorzugt gespielt wird. Ein längeres Statement soll noch folgen.