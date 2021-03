Boris Johnson hat vergangene Woche angekündigt, dass eventuell ab Mai schon wieder Festivals in England stattfinden könnten – eine versicherungstechnische Lösung für Festivalmacher gibt es da aber noch nicht: Denn sie müssten jetzt in Vorkasse gehen. Und da haben viele einfach Angst sich zu ruinieren, wenn plötzlich alles wieder gecancelt wird. Beim ersten kulturellen Test-Event in den Niederlanden haben sich keine Menschen mit Corona infiziert. Der Eurovision Song Contest hofft dementsprechend auf eine Live-Ausgabe im Mai in den Niederlanden. In Spanien wurde dagegen das Primavera Sound in Barcelona für dieses Jahr abgesagt.

Frankreichs Rap-Star Booba engagiert sich für Kultursektor

Booba hat sich gerade einer Kampagne für den französischen Kultursektor angeschlossen. Auf Twitter teilt Booba Slogans wie "Die Kultur wurde geopfert- lasst sie uns wiederentdecken". "Wann können wir wieder auf Konzerten hüpfen und viben?" "Wann werden wir wieder Filme im Kino sehen? ", " Wann werden wir endlich wieder gemeinsam lachen ?"

Die Slogans erinnern an unterschiedliche Berufe der Kulturbranche. Und damit natürlich an die Zigtausenden, die mittlerweile seit einem Jahr Pandemie-bedingt nicht mehr arbeiten dürfen. Die ganze Aktion heißt: Hastag #RebranchonsLaCulture!

Die Social Media-Aktion wird auch von anderen Kunstschaffenden und Kulturinstitutionen geteilt. Rapper Booba nutzt das Ganze aber auch ein wenig als PR. Morgen kommt sein neues Album ULTRA heraus. Für viele eines das am meisten erwartete Album des Jahres. Seine Fans schreiben ihm jedenfalls auf Twitter, dass sie es kaum noch aushalten können.

Rapper Fler verurteilt

Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und zehn Monate Haft ohne Bewährung gefordert. Das Urteil fiel milder aus: 10 Monate Haft auf Bewährung und 10.000 € Geldstrafe. Der Musiker hatte zahlreiche Menschen beleidigt. Darunter: Polizisten, einen Rechtsanwalt, einen Influencer. Fler hat versucht einen Journalisten zu nötigen und ist ohne Führerschein gefahren. In dem Prozess ging es aber auch um die Kunstfreiheit - und darum, welche Sprache für einen Rapper angemessen ist.

Im Plädoyer hatte sein Anwalt argumentiert, die vorgeworfenen Taten hätten teilweise auf der Bühne des Gangsta-Rap stattgefunden. Fler sagte im Prozess: " Für mich ist es künstlerische Freiheit, dass ich mich so verhalte, wie sich ein Rapper verhält. " Von 17 Vorwürfen ist es in elf Fällen zu einem Schuldspruch gekommen, sagte der Richter. Fast alles "Bagatellkriminalität".