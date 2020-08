Neues Biopic von Mahalia Jackson mit Jill Scott

Bis zu ihrem Tod im Jahr 1972 hat sie das Publikum auf der ganzen Welt begeistert. Und die Musik von Mahalia Jackson gilt ja als der Soundtrack der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Sie hat auf etlichen Veranstaltungen gesungen. Und sie hat den Bürgerrechtler Martin Luther King bei seiner entscheidenden Rede angeregt, seinen legendären Satz zu sagen: "I Have A Dream". Der Film wird unter anderem von Rapperin Queen Latifah und Oscar- und Grammygewinner Jamie Foxx produziert. Wann er zu sehen sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

RZA komponiert Eiswagen-Melodie

RZA, der Gründer des berüchtigten Wu-Tang Clans, hat jetzt statt HipHop eine Melodie für eine Eiswagenfirma komponiert. Deren alter Sound "Turkey in The Straw" hat nämlich einen rassistischen Hintergrund. Das Lied ist eigentlich ein britisch-irischer Folksong, der im 19. Jahrhundert in amerikanischen Minstrel Shows aufgeführt wurde. Die Melodie wurde dann später von Rassisten mit höchst anstößigen, rassistischen Texten missbraucht.

Dennoch lief die Melodie in den Eiswagen weiter, bis die Geschäftsleitung auf den negativen Beigeschmack aufmerksam gemacht und RZA beauftragt wurde, die Melodie jetzt neu zu komponieren. RZA sagt, dass er eine Melodie machen wollte, die alle Communities umfasst – die gut für jeden Fahrer und jedes Kind ist: "Ich bin stolz zu verkünden, dass zum ersten Mal seit langer Zeit ein neuer Eiswagen-Jingle im ganzen Land verfügbar sein wird - für die Ewigkeit. Denn auch Wu-Tang ist für die Ewigkeit."

Neues Burna Boy Album feiert Release

Burna Boy, einer der erfolgreichsten afrikanischen Künstler, hatte eine schlaflose Nacht, wie in seiner aktuellen Insta-Story zu erkennen ist. Er hat nämlich die Veröffentlichung seines neuen Albums gefeiert. "Wonderful" war die erste Single, die der nigerianische Dancehall-Star im Juni schon vorgestellt hat. Klingt ganz anders als das, was wir sonst von ihm kennen. Burna Boy lässt hier Afrobeats mit Zulu Gesängen aus Südafrika verschmelzen.

Auf dem Album "Twice as Tall" gibt es aber sonst wie gewohnt Afrobeats vom Feinsten. Dabei sind auch einige Global-Pop-Stars dabei: Youssou N’Dour aus dem Senegal, UK-Grime-Star Stormzy oder die amerikanische HipHop Formation Naughty By Nature. Und der Produzent der Platte ist auch nicht ganz unbekannt: US-Rap-Star Diddy hat Hand angelegt. Aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen wurde es fast ausschließlich in Lagos, Nigeria, gemischt. Man merkt aber nicht, dass es auf verschiedenen Kontinenten aufgenommen und später von dem 29-jährigen Sänger selbst gemischt wurde.

Bantu und die Fokn Bois feiern "Animal Carnival"

Es gibt Neues von Ade Bantu. Der deutsch-nigerianische Sänger hat mit den Fokn Bois zusammengearbeitet. Im September kommt das neue BANTU Album "Everybody Get Agenda“ und der Remix des Songs "Animal Carnival" ist als Appetizer darauf. Bandleader Ade Bantu hat schon mehrmals mit den Fokn Bois gearbeitet und wollte die Jungs unbedingt bei diesem Remix dabei haben, denn sie sind bekannt für ihre Selbstironie und satirischen Songs.

Und sie verbinden das mit sozialkritischen Texten – was auch im Song "Animal Carnival" der Fall ist, meint Ade Bantu: "Es geht darum, dass in Nigeria einige Millionen Euro in der letzten Zeit verschwunden sind und die Staatsbediensteten, die das Geld veruntreut haben, haben immer wieder behauptet, dass entweder eine Schlage oder Affen die Gelder geschluckt haben oder weggekarrt haben." Und weil es Korruption nicht nur in Nigeria, sondern auch in Ghana gibt, haben die Fokn Bois sofort zugesagt. Der Song heißt deswegen "Animal Carnival", weil nach Ansicht der Musiker aus einer Nation von 200 Millionen Menschen in Nigeria eine Zirkusshow wurde, in der alles möglich ist.