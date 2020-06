Musiker*innen unterstützen Black Lives Matter Demos in Deutschland

"Black Lives Matter" - das haben sich zehntausende Menschen am Wochenende in Deutschland auf die Plakate geschrieben. In vielen deutschen Städten fanden sogenannte "Silent Demos" statt, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Unter den Demonstranten waren auch viele prominente Künstler. In Berlin waren der Musiker Max Herre und der türkische Rapper Ezhel dabei. Auf Instagram postete Ezhel ein Foto, auf dem er ein Plakat hochhält: "No Lives Matter until Black Lives Matter" ("Kein Leben ist wichtig, bis das Leben der Schwarzen wichtig ist". Ezhel schreibt dazu: "Dies ist eine Revolution. Wir werden Rassismus, Sexismus und Polizeigewalt auf der ganzen Welt überwinden. "

„Warum seid ihr so empfindlich? Rassismus gibt es doch generell“

In Frankfurt sind rund 8.000 Menschen zur Demo am Römer gekommen. Darunter Jalil. Der in Deutschland geborene Musiker mit afroamerikanischen Wurzeln sprach auf der Demo. Ihn macht es wütend, wenn Leute immer noch anzweifeln, dass es Rassismus überhaupt gibt: "Hey, warum spielt ihr euch so auf? Warum regt ihr euch so auf? Warum seid ihr so empfindlich? Rassismus gibt es doch generell.“ Ja, Rassismus gibt es generell. Aber ich glaube nicht, dass es für andere ein Todesurteil ist, wenn man schwarz ist." Für sein Statement bekam Jalil ordentlich Applaus.

Black Lives Matter Demo in Köln

Acht Minuten und 46 Sekunden Stille

In Köln hat Sängerin Marima auf der Bühne die Veranstaltung moderiert. Die Singersongwriterin wurde in Sierra Leone geboren und lebt mittlerweile in Köln. Sie engagiert sich sehr für die Black Lives Matter Bewegung. Auf der Demonstration erklärt sie: "Wer heute Black Lives Matter sagt, der darf nicht vergessen, dass die Gründer dieser Organisation wirklich alle Leben einschließen. Alle Leben! Transgender, Cisgender, LGBTQ gehört dazu! Es geht immer dazu, die die am Rand stehen, weiter ins Zentrum zu rücken. Und jeder, der hier Black Lives Matter hoch hält, soll wissen, wofür er steht."

Auf der Kundgebung haben die Teilnehmer acht Minuten und 46 Sekunden geschwiegen. Solange hat ein weißer US-Polizist sein Knie in den Nacken von George Floyd gedrückt, bis er erstickte. Nach dem stillen Gedenken, hielten alle ihre Plakate hoch. Für die Demo in Köln waren 500 Menschen angemeldet. Es kamen mehr als 10.000.

We Almost Lost Bochum" - Dokumentation über die RAG Crew

In den Neunzigern war der Ruhrpott einer der Zentren des Deutschrap. Maßgeblich daran beteiligt war die RAG Crew. Morgen erscheint eine Dokumentation über sie: "We Almost Lost Bochum". Premiere feiert der Film in verschiedenen Autokinos. In der Doku gibt es Gastauftritte von Stars der Deutschrap-Szene- von Jan Delay über Marteria hin zu Kool Savas.

Die RAG oder Ruhrpott AG waren Mitte der 90er bis 2001 aktiv. Ihr Album "Unter Tage" gilt als Kult. Sie haben auf einem Indie-Label 20.000 Alben verkauft und haben dann einen Major Deal bei einer großen Plattenfirma bekommen. Der hat aber nicht zum Erfolg geführt und die Crew hat sich aufgelöst.

Im Soundcheck gibt es ein Special dazu; der Filmemacher und den RAG MC-Aphroe ist am 8. Juni in der Sendung zu Gast. Dort sprechen wir mit ihm, nicht nur über die Band, sondern auch über Black Lives Matter. Einer der Rapper von RAG, Pahel, hat Wurzeln in Brasilien und lebt zur Zeit in Washington DC. Von dort hat er uns eine Sprachnachricht geschickt: „Im Grunde genommen in den USA sitzen wir gerade auf einem Pulverfass. Und wenn die Situation sich nicht langsam mal deeskaliert und da wirklich Lösungen gefunden werden, dann wird es wirklich echt schwierig werden.“ Mehr über die RAG Crew und die Doku "We Almost Lost Bochum" heute im Soundcheck ab 19 Uhr.