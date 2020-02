Musik-Highlights bei den Oscars: Billie Eilish, Eminem, Elton John

Heute in den frühen Morgenstunden unserer Zeit ist die diesjährige Oscars-Verleihung zu Ende gegangen. Dort gab es auch musikalisch einige Highlights. Alle haben wie gebannt auf den Auftritt von Billie Eilish gewartet. Als bekannt gegeben wurde, dass sie bei den Oscars singen wird, hat man gehofft, dass sie den Titel-Song für den neuen James-Bond-Film uraufführen wird. Stattdessen gab es von ihr den Beatles-Klassiker "Yesterday", wunderschön gehaucht und begleitet am Klavier von Bruder Finneas. Die perfekte Begleitmusik für die "In Memoriam"-Sektion, in der verstorbenen Hollywood-Kollegen gedacht wird.

Doch auch vorher gab es schon ein paar interessante Performances: Janelle Monaé war mitreißend funky und politisch wichtig. Und es gab einen Überraschungsauftritt von Eminem, der "Lose Yourself" dargeboten hat.

Als Zuschauer hat man sich zurückversetzt gefühlt in das Jahr 2002. Eminem war der größte Rapper der Welt, und auch in den Kinos mit seiner verfilmten Lebensgeschichte "8 Mile" allgegenwärtig. Damals war er nominiert für den Oscar als bester Song – und hat sogar auch gewonnen. Nur anwesend war er damals nicht. Die einen sagen, er wollte seinen Song nicht in einer zensierten Version spielen, die anderen, er dachte, er hätte eh keine Chance auf den Preis. 17 Jahre später ist er dann doch noch vorbeigekommen, um den kleinen goldenen Mann abzuholen. Das Publikum war begeistert – aber auch vewirrt. Der Anlass wirkte doch etwas an den Haaren herbeigezogen.

Und wo Eminem schon mal da war, gratulierte er gleich auch noch seinem "Onkel". So nennt Eminem Elton John heute, früher hat er ihn in seinen Raps hart beleidigt. Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet bei Eminems Comeback dann auch Elton John den Preis für den besten Song des Jahres gewinnt – ebenfalls aus einem Film über seine Lebensgeschichte "Rocket Man".

Drillminister for Bürgermeister

In London will Rapper Drillminister für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Den politischen Namen hat er schon, aber das war ihm nicht genug, er will auch politisch aktiv werden. Sein Programm ist nicht so düster, wie seine Texte über soziale Ungleichheit und dystopische Folgen des Brexit. Aber die Motivation für eine Kandidatur kommt aus der gleichen Ecke. Drillministers Kernargument: Keiner der anderen Kandidaten ist mehr Londoner als er. Er kommt aus dem rauen Süden der Stadt. Drillminister will sich um die Menschen von London kümmern, vor allem um die, die von der Gesellschaft vergessen wurden, das sei sein Job, sagt er.

Drillminister hat auch schon ein paar konkrete Ideen - zum Beispiel in den Bereichen Transport, Gesundheit und Obdachlosigkeit. Er will, dass leerstehende Gebäude für Obdachlose zugänglich gemacht werden. Außerdem sollen diese Gebäude als Asylort für Menschen genutzt werden, die aufgrund ihres religiösen oder ethnischen Hintergrunds oder ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Ob Drillminister es als erster Rapper ins Bürgermeisteramt von London schaffen wird, stellt sich bei den Wahlen im Mai heraus. Dort tritt er unter anderem an gegen die Topkandidaten der Tories und Labour an, letztere mit Amtsinhaber Sadiq Khan als Spitzenkandidat.