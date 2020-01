Hans Zimmer und Dua Lipa für den neuen Bond?

Der neue James Bond: Hans Zimmer liefert Musik und Dua Lipa den Bond-Track?

Hans Zimmer macht die Filmmusik für den 25. James Bond, "Keine Zeit zu sterben", der am 2. April in die Kinos kommt. Zimmer wurde im Nachhinein verpflichtet, er springt ein, weil die Produzenten mit der Arbeit von Vorgänger Dan Romer nicht zufrieden waren. Der deutsche Komponist und der englische Geheimagent sind beide seit mehreren Jahrzehnten in Hollywood, aber noch nie zusammengekommen.

Unterdessen brodelt weiter die Gerüchteküche, wer den neuen Bond-Song singt. Die meisten tippen auf die britische Popsängerin Dua Lipa. Andere Quellen behaupten, dass es ihre US-Kollegin Billie Eilish sein wird. Seit Beyoncé vor ein paar Tagen ein Bild eines Martini-Glases gepostet hat, spekulieren aber auch viele, sie hätte damit einen Hinweis gegeben.

Und auch ein paar Herren sind mit im Rennen: Ed Sheeran und Sting. Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass an allen Gerüchten etwas dran ist. Denn die Vergabe des Bond-Songs ist ein Wettbewerb. Oft werden mehrere Musiker und Musikerinnen unabhängig voneinander beauftragt, viele reichen auch per Initiativbewerbung ihren Songvorschlag ein – und am Ende wählt das Produzententeam dann einen aus.

Folksänger Shariat Sarker aus Bangladesch wurde festgenommen

In Bangladesch ist ein Sänger im Gefängnis, weil er den Islam beleidigt haben soll. Shariat Sarker, beliebter Folk-Sänger aus Bangladesch mit Millionen Fans, ist am Wochenende verhaftet worden. Die Verhaftung ist der vorläufige Höhepunkt einer Kampagne gegen ihn, seit seinem Konzert im Dezember, auf dem er angeblich etwas gegen den Islam gesagt haben soll. Hunderte Menschen waren gegen Sarker auf die Straße gegangen, islamische Geistliche hatten seine Inhaftierung gefordert. Freunde und Kollegen verteidigen Shariat Sarker: Er habe nur diejenigen kritisiert, die Religion als politisches Werkzeug missbrauchen. Der Hintergrund seiner Verhaftung könnte auch politisch sein: Sarker ist ein Sufi, eine Form des Islam, die keine religiösen Vertreter ihres Gottes oder Prediger braucht. Damit sind sie religiösen Hardlinern ein Dorn im Auge.

Seit gut zwei Jahren ist die Redefreiheit in Bangladesch gefährdet. Menschenrechtsgruppen sind alarmiert. Ein Gesetz von 2018 besagt, dass jeder, der die religiösen Gefühle anderer verletzt, bis zu lebenslang in Haft kommen kann. Wobei nicht genau definiert ist, ab wann man die Gefühle anderer verletzt. Es geht dabei auch um online-inhalte, die von dritten hochgeladen werden können, wie jetzt bei Sarker ein Ausschnitt eines Live-Konzerts. Im vergangenen Jahr sind bereit 29 Menschen so in Haft gekommen.

Doku über das Leben weiblicher DJs in Lagos

Die Doku "Assurance" zeigt, wie es für junge weibliche DJs heute aussieht. Und zwar nicht in Europa, sondern in Lagos, der Hauptstadt Nigerias. Gemacht hat die Doku die britisch-ghanaische Künstlerin Juba, selber Produzentin und DJ. Im Dezember war sie noch zu Gast bei Big Up, unserer Cosmo-Party in Berlin. Juba ist die Erzählerin der Doku, gezeigt werden aber drei Kolleginnen von ihr, die in Lagos auflegen: Sensei Lo, DJ Yin, DJ Ayizan. Die sagen, dass Frauen mindestens doppelt so hart arbeiten müssen, wie Männer, um akzeptiert zu werden und dann am Ende weniger verdienen. Wenn sie auflegen, würden sie sehr oft angemacht und belästigt, was sogar richtig gefährlich werden kann. Zwei der drei sagen aber auch, dass die Lage im Business sich generell verbessert habe - gerade in Lagos - weil sich dort eine Art Szene entwickelt hat.

Shaggy und Sean Paul beim Summerjam

Das größte Reggae-Festival Europas hat neue Künstler im Line-Up bekannt gegeben. Das Update kann sich echt sehen lassen: Es gibt nämlich gleich zwei neue Headliner! Mit dabei sind nun auch Shaggy und Sean Paul. Zwei alte Dancehall-Legenden, die inzwischen große Popstars geworden sind. Shaggy und Sean Paul werden unter anderem neben Patrice, Gentleman, Trettmann und Fettes Brot auftreten. Außerdem neu dabei sind Ky-Mani Marley und der Hamburger Rapper Samy Deluxe - alle zu sehen dann traditionell am ersten Juli-Wochenende am Fühlinger See in Köln.