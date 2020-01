Manu Chao, Bunny Wailer, u.a. mit Neuauflage des Klassikers “Soul Rebel”

Der Bob Marley & The Wailers Klassiker “Soul Rebel” hat eine Neuauflage bekommen. Für das Musikprojekt „Song Around The World“ haben unter anderem Global Pop Star Manu Chao und Reggae Sänger Bushman den Song mit Bunny Wailer noch mal aufgenommen. Dazu haben viele weitere Musiker aus verschiedenen Ländern, wie Jamaika, Spanien oder Israel, mitgewirkt. Im Video sieht man sie alle in ihren Heimatorten ihre Parts einspielen – am Strand, auf einer Bank in den Bergen oder vor Graffiti-Wänden. Das Musikprojekt wurde von der Stiftung Playing for a Change ins Leben gerufen. Die Stiftung will mit Musik Menschen zusammen bringen und inspirieren. Ganz unter dem Leitsatz: Musik hat die Kraft Grenzen und Entfernungen zwischen den Menschen zu überwinden. Außerdem unterstützt sie Musikprogramme für Kinder rund um den Globus und veranstaltet regelmäßig Sessions mit Musikern aus der ganzen Welt.

Massive Attack touren für das Klima mit dem Zug

Massive Attack wollen ihre nächsten Europatour-Termine mit dem Zug bestreiten. Die TripHop Band aus Bristol versucht so ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Im Interview mit BBC sagte Robert del Naja von Massive Attack, dass der Klimawandel nicht nur von Privatperson bekämpft werden müsste, sondern die Herausforderung darin bestehe, das ganze System zu ändern. Massive Attack setzen sich stark für das Klima ein. Sie unterstützen zum Beispiel die Umwelt-Bewegung Extinction Rebellion oder arbeiten mit der Universität Manchester zusammen, um Wege zu finden, Konzerttouren klimaneutraler zu gestalten. Dabei wird nicht nur die Anreise der Band berücksichtigt, sondern auch die Konzertproduktion, Konzertlocation und wie Fans zum Konzert kommen. Ihre Forschungsergebnisse sollen dem gesamten Musiksektor zur Verfügung gestellt werden. Der Konzertbereich alleine in Großbritannien soll laut einer Studie rund 405.000 Tonnen an Treibhausgasen verursachen.

Flavia Coelho mit neuer Single "Página"

Flavia Coelho blättert die Seiten weiter, auf zu einem neuem Kapitel. In ihrer neuen Single "Página" singt die brasilianische Global Pop Musikerin zu Baile Funk Rhythmen und Popmelodien davon, dass das Leben auch nach einer zerbrochenen Freundschaft weitergeht. Der Song ist auf dem vierten Album von Flavia Coelho. Auf "DNA" geht es nicht nur um enttäuschte Liebe, sondern auch um politische Themen. Denn der Wahlsieg des rechten und homophoben Präsidenten Jair Bolsonaro war ein entscheidendes Erlebnis für Flavia Coelho. Nun ruft sie zum Widerstand auf, singt gegen Korruption an und feiert Vielfalt, Toleranz und sexuelle Freiheit. Bekannt geworden ist Flavia Coelho mit ihrem "Bossa Muffin", einer Mischung aus brasilianischem Pop und Reggae. Auf dem aktuellen Album klingt sie nun viel basslastiger und mischt neben Baile Funk auch Trap zu den Songs.