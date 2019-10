Pabllo Vittar wird zum "Next Generation Leader" gekürt

Das hat das "Time" Magazin beschlossen, das wichtigste Nachrichtenmagazin aus den USA. Der Global-Pop-Star aus Brasilien ist die Stimme der LGBTQI+ Community. Nicht nur in Brasilien, sondern weltweit! Mit neun Millionen Followern auf Instagram und insgesamt eine Milliarde Klicks auf YouTube mischt die Drag Queen die brasilianische Musikszene richtig auf. Diese Popularität nutzt sie, um für die Rechte der LGBTQI+ Community zu kämpfen. Aber es gab auch eine Zeit, wo sie an ihre Grenzen gestoßen ist: "Es gab keine Drag Queens, keine LGBT Ikonen. So was gab es einfach nicht. In meiner Jugend dachte ich mir: Was soll nur aus mir werden? Arm, verweiblicht, aus einem Niemandsland im Nordosten." Nun ist sie ein Vorbild und eine Hoffnungsträgerin für viele.

Caribou veröffentlicht neuen Track "Home" nach fünf Jahren

"Home" kommt so manchen wahrscheinlich bekannt vor. Denn der kanadische Elektro-Musiker Caribou hat das gleichnamige Original von Gloria Barnes gesamplet. Von diesem Song hatte Caribou einen solchen Ohrwurm, dass ihm nichts anderes übrig blieb. Der Song hat ihn einfach gepackt. Für nächstes Jahr hat Caribou außerdem Touren geplant. Im April kommt er für fünf Konzerte auch nach Deutschland, unter anderem nach Köln und Berlin.

DJ Shadow warnt vor digitaler Abhängigkeit im neuen Track

Bevor ins Wochenende geht und wir uns mit dem Smartphone aufs Sofa setzen, macht uns DJ Shadow auf unsere digitale Abhängigkeit aufmerksam. Darum geht es in seinem neuen Track in "Urgent, Important, Please Read", zusammen mit den Rappern Rockwell Knuckles, Tef Poe und Daemon. Selbst der Titel spiegelt unsere ständige Sorge wider, etwas zu verpassen. Zu oft schauen wir aufs Handy und in die sozialen Medien. Außerdem wird über digitale Überwachung gerappt. Das Netz habe so viele Daten von uns und der Algorithmus im Netz bestimme, was wir uns anschauen sollen. "Urgent, Important, Please Read" ist einer der wichtigsten Songs auf dem kommenden Album "Our Pathetic Age", das am 15. November erscheint.

Zwischen Wunsch- und Traumwelt: Amaarae aus Ghana veröffentlicht Musikvideo zu "Like It"

In Slowmotion geht Amaarae verwirrt durch Korridore. Sie wandelt umher wie in einem Traum: Vom Stripclub zum Zirkus. Am Ende landet die ghanaische Sängerin in einem verwunschenen Urwald. Im Song geht es darum nach etwas zu streben, auch wenn das sehr weit weg scheint. Die softe Stimme von Amaarae nimmt uns mit in ihre bunte Fantasiewelt aus R'n'B, Dancehall und Afrobeats.