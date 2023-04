Yaeji: "With a Hammer"

Wenn zu Yaejis Musik das Kopfkino angeht, sieht man einen flauschigen Wattewolkenpalast oder einen Rave in einem stillgelegten U-Bahn-Schacht vor dem inneren Auge flimmern. Auch wenn ab und an die Beats hämmern – ein Hammer spielte in der Assoziationskette ihrer Musik bisher keine Rolle. Nun hat die 29-jährige ihr Debut-Album "With a Hammer" genannt und zeigt sich auch auf dem Albumcover mit jenem Werkzeug. Der Hammer symbolisiert ein Gefühl, von dem Yaeji vorher gar nicht wusste, dass sie es empfinden kann: Wut. Zur Erforschung dieses fremden Gefühls hat sie sich sogar in einen sogenannten Wutraum begeben, den man mieten kann, um all seine negativen Gefühle auszuleben und Dinge zu zerstören – mit einem Hammer zum Beispiel. Die Wut als Albumthema steht bei ihr für eine generelle Offenheit gegenüber dem Ausleben eigener, auch neuer Gefühle.

Zurück nach Korea

Für ihr Debut-Album ist Yaeji ins Land ihrer Vorfahren zurückgekehrt. In Korea ist sie nach einiger Zeit bei Mama und Papa wieder zu ihrem Teenager-Ich gemorpht, ein Impuls, der ihr bei der Verarbeitung dieser Zeit in ihren Songs geholfen hat. Yaeji wurde zum Teil von ihrem Großvater großgezogen. In "Done (Let's Get It)" hat sie ihn nun verewigt.