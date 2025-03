All diese Künstlerinnen hat Shygirl in ihre eigene Clubwelt eingeladen. Mit ihnen spricht sie gerne über Clubmusik und Parties - Geschichten, die sonst vielleicht bei einem Sekt erzählt werden, finden jetzt einen Platz auf dieser Platte.

Glitzer, Glamour und Grime

Auf ihren Fotos trägt sie eine pinke Perrücke, Y2k-Tops mit Glitzersteinchen und legt ihr Schmetterlings-Tattoo frei: Shygirl hat Style. Ihren Job bei einer Mode-Agentur hat sie an den Nagel gehangen, um sich voll auf ihre Karriere zu konzentrieren. Musikalisch probiert sie sich gerne aus und rappt dabei in verführerischer Stimmlage. Eine neue Entdeckung ist für sie das Genre Reggaeton, mit dem sie auf der Platte spielt. Dabei erkennt sie viele Parallelen zu früher Grime- und Garage-Musik, die sie geprägt haben. Alles, was sie an Orten wie der Karibik und Miami gelernt hat, bringt sie auf "Club Shy Room 2" zusammen.

Mit den tanzbaren Beats und sexpositiven Texten fühlt sich die EP wie eine wilde Partynacht mit den Besties in London an: Glamourös und voller Energie und Spaß.