"10" - Mysteriöser Retro-Soul von Sault

Die Texte auf "10" sind noch spiritueller und religiöser als zuletzt auf dem emblematischen Vorgängeralbum "Acts of Faith". Die letzten sieben Veröffentlichungen von Sault sind an christlichen Feiertagen erschienen: vier Alben und eine EP an Allerheiligen 2023, "Acts of Faith" an Weihnachten 2024 und 10 nun an Karfreitag.

Unabhängig davon, wie religiös Sault sind oder nicht – Texte voller Liebe und Glaube sind auch ein Markenzeichen des Soul der 60er- und 70er-Jahre, dem das Duo mit seiner Musik nachempfindet. Wo "Real Love" noch offenlässt, wer Sender und Adressat der Liebe sind, sind "Look Up" und "Higher Than the Rain" eindeutiger.

Aber auch, wer nicht so religiös ist, kann aus der empowernden Botschaft und der vorsichtig positiven Stimmung einiger Songs viel Kraft ziehen – "The Healing" und "Know That You Will Survive" machen Mut, auch in stürmischen Zeiten die Hoffnung nicht zu verlieren.