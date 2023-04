Sabrina Bellaouel: "Al Hadr"

Sabrina Bellaouel wird 1988 in Bagneux südlich von Paris geboren. Ihre Eltern stammen aus der Berber-Kultur Algeriens. In Frankreich wächst Sabrina zwischen den Kulturen auf, besucht immer wieder die Heimat ihrer Eltern, saugt Kultur und Traditionen dort auf und findet ihren ganz eigenen Platz. Denn sie fühlt sich eben nicht einer der beiden Kulturen besonders verbunden, sondern der Identität dazwischen, die vom Reichtum beider profitiert. " Zu Hause sprechen wir Arabisch und Französisch", sagt Sabrina Bellaouel. "Ich habe 5 Jahre in London verbracht und dort studiert. Ich habe noch viele Freunde aus dieser Zeit. Ich spreche also jeden Tag Englisch. Manchmal geht es durcheinander in meinem Kopf, aber ich liebe es, unterschiedliche Sprachen zu sprechen. Dadurch fühle ich mich reich – kulturell reich. " Sabrina Bellaouel bezeichnet sich selbst als eine Weltenwandlerin und liefert mit ihrem Debütalbum "Al Hadr" den Soundtrack einer jungen, multikulturell geprägten Generation zwischen Europa und Nordafrika.



Fragmente einer Identität

Auf Songs wie dem fragmentartigen, bassigen "Eclipse" setzt Sabrina Bellaouel Facetten einer multiplen Identität zueinander in Beziehung: Eine clubbige Soundcollage, in der die traditionellen Flöten und Rhythmen der Berberkultur über verzerrten House-Vocals schweben. Auch auf "Period Point Blank" wirft sich Sabrina in die Tiefen des Dancefloors, düstere Bässe wabern über atemlos getriebenen Beats. Für Sabrina, die viele der Songs ihres Debütalbums mitproduziert hat, auch eine Herausforderung: " Für mich ist es etwas völlig Neues, als Produzentin etwas in diese Richtung von elektronischen Beats zu machen ", sagt sie." Ich habe mich lange nicht wohl damit gefühlt, mich so zu präsentieren. Es hat mich viel Kraft gekostet, das einfach durchzuziehen. Alexandre Cazac von InFiné Music hat mir sehr dabei geholfen, meine Unsicherheiten zu überwinden. " Auch ihr Produzentenkollege Basil3 spielte eine Rolle bei der Bewältigung dieser Unsicherheiten, weil er Sabrina immer wieder ermutigte, ihre Grenzen auszuloten und zu überschreiten. Und dieser Mut zahlt sich aus: "Al Hadr" vereint ein großes Spektrum an Stilen und Vibes ohne beliebig zu wirken. Der Spiegel einer facettenreichen Identität eben.



Songs aus dem Badezimmer

"Al Hadr" ist das Ergebnis eines langen Arbeitsprozesses der letzten fünf Jahre – und damit gewissermaßen auch ein Produkt der Pandemiezeit. In dieser Zeit sammelte Sabrina Bellaouel Songs und Sounds, feilte an der Vision eines Albums, das ihre Identität in allen Nuancen abbildet. Geschrieben und aufgenommen hat sie die meisten Songs des Albums in ihrem Badezimmer. Der besondere Raumklang, die Intimität und Vertrautheit sorgten dafür, dass der Produktionsprozess den Sound des Albums prägte. "Ich liebe es, im Bad zu singen", sagt Sabrina Bellaouel. " Das tun wir doch alle! Also dachte ich: Warum nicht hier ein Mikro installieren und die Songs aufnehmen. Ich fühle mich in meinem Bad einfach sehr wohl. Das ist der Raum, in dem man sich wäscht und reinigt. Und wenn ich singe, reinige ich mich ebenfalls. Es ist also der perfekte Raum, um sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren ". Und auch, wenn die Themen auf dem Album vielfältig sind, bilden Songs über Liebe, Leidenschaft und Sexualität den roten Faden – ein Themenfeld, das für Sabrina Bellaouel unerschöpfliches Potential birgt. " Ich liebes es einfach, über Liebe und Romantik zu schreiben" , erzählt sie. " Und darüber, wie rein Liebe sein kann, wie die Erfahrung einer wirklichen Liebe das Leben verändern kann – und wie sie einem helfen kann, als Person zu wachsen."

"Al Hadr" als Mantra