Rosalía: "Motomami+"

Von Juli bis Dezember hat Rosalía bei ihrer Motomami-Tour knapp 50 Konzerte gespielt, in Europa, Nord- und Lateinamerika. Währenddessen gab es von der Katalanin nicht nur auf der Bühne die ein oder andere Zugabe: Fünf neue Singles hat sie rausgebracht, eine Live-Version ihres The Weeknd-Features "La Fama" und einen Remix der zweiten Singleauskoppelung "Candy". Im September hat sie ihr drittes Album also nochmal in der Deluxe-Ausgabe veröffentlicht: "Motomami+". In den 24 Songs erweitert Rosalía ihren typisch verträumten, minimalistischen Flamenco-Pop mit Einflüssen aus Trap und R’n’B.

Außerdem lässt sie eine große Bandbreite an Global Sounds in ihre neue Musik miteinfließen: Bachata - lieblich plätschernde Pop-Sounds aus der Dominikanischen Republik, nostalgischer Bolero aus Kuba, pumpende Reggaeton-Beats und feurige Merengue-Rhythmen.

Was für ein Trip

Die 30-jährige Sängerin und Musikerin hat sich auf "Motomami+" so richtig ausgetobt. Die Songs sind verspielt und kompromisslos avantgardistisch. Zum Beispiel hat sie in "Saoko" mittendrin einfach eine Free-Jazz-Passage eingebaut. Einige Songs sind gerade mal eine Minute lang, kleine Mood-Skizzen mit viel Liebe zum Detail. "Delirio De Grandeza" ist zum Beispiel ein Cover vom gleichnamigen 1968er Bolero des kubanischen Sängers Justo Betancourt, Rosalía veredelt ihn mit einem Sample aus dem HipHop-Track "Delirious" von Vistoso Bosses und Soulja Boy von 2009. In "Bulerías" lässt sie außerdem eine szenische Flamenco-Atmo miteinfließen: der stampfende Rhythmus von Schuhsohlen auf dem Tablao Tanzboden, das typische Klatschen und plötzlich wird Rosalía von einem Coro begleitet. Manche Songs kommen schrill und überdreht daher, andere dann wieder melancholisch und zerbrechlich, oder einfach komplett A capella. Das Album ist ein Trip - aber ein richtig guter!

Befreiungsschlag

Zusammengehalten werden Rosalías vielschichtigen Stimmungsskizzen auf "Motomami+" von ihrer unglaublichen Stimme. Die klingt sogar bei den Songs durch, in denen sie ganz zurückhaltend singt. Sie hat lange Jahre Musik studiert und bei einem der größten Flamencomeister ihre Gesangsausbildung absolviert. Das ist nach wie vor nicht zu überhören, selbst bei den Songs mit Autotune. Doch Rosalía möchte sich nicht mehr nur in die Flamenco-Ecke stellen lassen. Auch ihr braves Image ist sie satt. Das schüttelt sie in Songs wie "Hentai" ab, einer fast gehauchten Sex-Positivity-Hymne. Ganz offen spricht Rosalía darin über Lust und weibliche Sexualität. Mit dem Albumcover setzt sie noch einen oben drauf, darauf sieht man die Sängerin nackt, nur mit Motorradhelm auf dem Kopf. Motomami heißt frei übersetzt: "Die Kleine auf dem Motorrad". Rosalia verbindet damit ein draufgängerisches Lebensgefühl zwischen Selbstbestimmtheit, sexueller Freiheit und Abenteuerlust.

Rosalía teilt ihre Gedanken

Rosalías letzte beiden Langspieler waren inhaltlich fast wie Konzeptalben aufgebaut. Auf "Motomami" geht es jetzt zum ersten Mal hauptsächlich um sie. Sie teilt in den Lyrics der 24 Songs intime Gedanken mit ihren Hörer:innen. Singt über Heimweh, den Umgang mit öffentlicher Kritik, persönliche Wachstumsprozesse und den bittersüßen Nachgeschmack vom Ruhm. Dafür nimmt sie in "Sakura" die Kirschblüte als Sinnbild für Vergänglichkeit und singt: "Ein Popstar zu sein hält nicht lang an". Kann man sich nach diesem Jahr kaum vorstellen. Nach ihrer bombastischen Welttournee ist Rosalía mehr denn je einer der größten Popstars der Welt, mit den Big Names der Szene längst per du. Sie hat schon mit Größen wie Bad Bunny oder J Balvin zusammengearbeitet. Oder aus der US-amerikanischen Musik-Szene mit Travis Scott und Billie Eilish. Mit ihren Connections protzt Rosalía aber auf "Motomami+" nicht, es gibt nur drei Feature-Gäste: The Weeknd, der puerto-ricanische Sänger Chencho Corleone und die dominikanische Newcomerin Tokischa.