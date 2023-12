Während Quantics letzte Alben hauptsächlich von afro-karibischen Latino-Rhythmen angetrieben wurden, lässt das britische Global Sound Chamäleon auf "Dancing While Falling" die Tanzfläche nun im funkelnden Schein der Disco-Kugel erstrahlen. Der 41-jährige Multiinstrumentalist, Produzent, DJ und Plattensammler kommt nach fast zehn Jahren im Big Apple endlich auch musikalisch in seiner Wahlheimat an und zerlegt auf seinem neuen Album das musikalische Erbgut von New York. Der Sprung von tropischer Folklore zu orchestralen Hochglanz-Grooves ist dabei tatsächlich kürzer, als es zuerst erscheinen mag, denn genau wie Cumbia, Salsa oder Reggae ist auch Disco als Soundtrack einer vielfältigen und politisch engagierten Generation entstanden. Anfang der 70er Jahre in den Clubs und Bars von New York, wo Afro-Amerikaner:innen, die Latinx-Community und Queers gefeiert und getanzt haben. Quantic dekonstruiert die schillernden Grooves auf "Dancing While Falling" und verleiht ihnen mit vielschichtiger Elektronik Flügel.

Mit Leichtigkeit aus der Isolation

Klangästhetisch gönnt sich Quantic auf "Dancing While Falling" die volle Luxus-Packung: aufwändige Streicher-Arrangements, opulente Chöre und jeder Sound bis ins kleinste Detail brillant produziert. Sowohl ein Großteil der Aufnahmen als auch die Feinarbeit im Nachhinein haben in Will Hollands Studio in Brooklyn stattgefunden. Der Umgebung, in der der Brite auch regelmäßig auflegen und feiern geht. Seit der Isolation der Pandemie weiß Quantic dieses Privileg plötzlich wieder ganz neu zu schätzen und feiert die zurückgewonnene Freiheit auf den zehn Songs seines Albums überschwänglich. Dabei war es ihm besonders wichtig, den Sounds der 70er Jahre mit reduziertem Gerüst neue Tiefe zu verleihen. Nach zwei Jahren Corona, die New York besonders hart getroffen haben, will Quantic in seiner Musik schwerelose Vibes erzeugen, zu denen man förmlich über den Dancefloor schwebt. Das manifestiert er auch im Albumtitel: "Es geht um das Gefühl, die Kontrolle abzugeben und einfach im Moment zu leben. Sich fallen zu lassen und es zu genießen."

Featuregäste prägen den Sound mit

Haupt-Featuregast auf "Dancing While Falling" ist die Britin mit jamaikanischen Roots Andreya Triana, eine experimentierfreudige Singer/Songwriterin, Autodidaktin und Absolventin der Red Bull Music Academy aus South East London. In der globalen Club-Szene ist sie vor allem durch ihre Arbeit mit Big Names wie Flying Lotus und Bonobo bekannt geworden. Seither wurden ihre Songs von Größen wie Mount Kimbie, Tokimonsta, Shigeto oder Max Graef geremixt. Quantic hat sie gleich zu vier Songs auf sein neues Album eingeladen und sagt, sie hätte den Sound maßgeblich mitgeprägt. Ein weiterer Feature-Gast ist Tinashe Fazakerley, heute unterwegs als Rationale, früher bekannt als Tinashé. Der britisch-simbabwische Sänger und Songwriter steht für gefühlvolle Balladen zwischen R'n'B und Pop. Quantic war von seinem Stil so angetan und "erfrischt", dass er die funky Liebes-Ballade "Unconditional" kurzerhand zur ersten Singleauskopplung des Albums gemacht hat. Die dritte Stimme auf "Dancing While Falling" gehört Indie-Queen Connie Constance. In "Get In The Ride" lädt die Britin mit nigerianischen Wurzeln zum rasanten Straßenrennen.