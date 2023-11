Sei wer du bist

So wird das Album mit "Become Who You Are" – einem Nietzsche-Zitat – eröffnet. Darin beschreibt Patrice, wie er vor sich selbst davonläuft, weil er jemand anderes sein möchte, um dann doch wieder bei sich selbst zu landen. Doch "Become Who You Are" ist nicht nur philosophisch, sondern auch politisch. Es ist eine kritische Reaktion auf unsere intensive und herausfordernde Zeit, die mit einer Lust an Drama und Sensation einhergeht. Die Lyrics folgen Patrice‘ persönlichem Stream Of Consciousness, der auch Optionen wie Rückzug oder Kampf miteinbezieht:

"Might become a farmer, land of wood and water, killing everybody or just leaving them to Karma." Patrice

Substanz statt Oberflächlichkeit

Auf "9" zeigt Patrice die Verbindungen zwischen westafrikanischer und jamaikanischer Musik auf. Auf dem Album finden sich sowohl Einflüsse aus Afrobeats als auch aus Reggae und Dancehall. Die webt der Sänger so gekonnt ineinander, als seien sie immer schon eins gewesen – was sie durch ihre gemeinsamen Ursprünge ja auch sind. Letztendlich entzieht sich Patrice bewusst jeglicher Genre-Zuschreibung. Er möchte seinen Sound eher über seine Substanz definiert wissen, als über formale Oberflächlichkeiten. Patrice blickt hinter das Äußere, um das Innere freizulegen. Er möchte, dass seine Musik ihn in seiner Identität abbildet. Und die lässt sich nun mal nicht auf ein Genre reduzieren.