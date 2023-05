Uneindeutigkeit als Soundsignatur

Overmono sind besonders durch ihre Liveshows berühmt geworden. Die beiden Brüder improvisieren dabei live über ihren Stücken – ein DJ-Set mit Synthesizer und Sampler. Auch auf ihrem gerade erschienenen Debütalbum "Good Lies" legen sich Overmono auf keinen Stil fest – ihre Soundsignatur bleibt die Vielseitigkeit. "Was eine gute Lüge ausmacht, dürfte jede Person etwas anders sehen", sagt Tom Russell. "So gehen wir auch an Musik heran. Sie soll uneindeutig bleiben." Auf "Good Lies" haben Overmono erneut Hits für die Peak Time auf der Festivalbühne und im Club produziert. Aber sie lassen auch andere Emotionen zu. "Cold Blooded" ist ein geisterhafter, melancholischer R&B-Song, "Feeling Plains" eine sehnsüchtige Autotune-Ballade, "Walk Thru Water" ein düsterer Drill-Song. Über all diesen Stücken liegt ein Grauschleier -- ein Anflug von Schwermut und Melancholie, sagt Ed Russell: "Es ist ein wenig wie das Gefühl beim Ausgehen, wenn man die beste Nacht ever gehabt hat. Dann wird es hell und die Stimmung wechselt zwischen dieser unglaublichen Euphorie und dem Grauen darüber, dass gleich die Sonne aufgehen wird."

"Good Lies" ist der Soundtrack zu einer Partynacht zwischen Peak-Time-Euphorie und Runterkommen. Aber es ist auch eine Hommage an eine spezifisch britische Form von Dance-Kultur, die sich vom Sounddesign bis zum Artwork des Albums zieht. Dort zeigen Ed und Tom Russell ihre Lieblingshunde: Dobermänner. Es ist eine Referenz an die Drum&Bass-Szene der Neunziger, wo Hunde ein ständiger Begleiter auf Pressefotos waren. Aber es ist auch Symbol dafür, wie die britische Dance-Szene immer wieder missverstanden und zum Sündenbock gemacht wurde: "Wenn Menschen sie nicht misshandeln, ihre Ohren und Schwänze abknipsen oder sie um Kampf gegen Menschen trainieren", sagt Ed Russell, "sind Dobermänner die süßesten, liebenswertesten und verspieltesten Hunde, die es gibt."