Oddisee: "To What End"

Bis zur Geburt seines ersten Kindes im Jahr 2017 hat Oddisee quasi im Jahrestakt ein Album veröffentlicht und war auf Tour mit seiner Live-Band Good Cmpny. Doch mit der Elternzeit und der anschließenden Pandemie kommt er raus aus dem Groove des Produzierens. Auch wenn er für andere fleißig weiter Verses und Beats abliefert, fällt es ihm immer schwerer, eigene Musik zu schreiben. Eine Suche beginnt: Nach dem, was ihn antreibt, dem Sprit für seinen kreativen Motor.

"'To What End' ist das Warum hinter dem, was wir tun, sei es Anerkennung, Geld, Liebe und wo weiter. Und es fragt danach, wie weit wir dafür gehen würden", sagt Oddisee. "Die Auszeit hat meinem Selbstwert einen Dämpfer gegeben, also habe ich mich umgeschaut: Was machen andere? Was ist populär? Was motiviert Artists, die mich inspirieren? Aber es hat sich rausgestellt, dass nichts davon für mich funktioniert. Ich muss mich einfach mit meinen eigenen Gedanken hinsetzen". Sich und seine Umwelt zu beobachten, beides rappend zu analysieren und zu kommentieren ist für Oddisee zugleich Mittel und Zweck.

Anti-Haltung üben

Plötzlich sehr viel Zeit zu haben, hat einiges losgetreten. In seinen 30ern machte Oddisee deshalb zum ersten Mal eine Therapie: "Ohne zu privat zu werden: Ich war von vielen Menschen umgeben, die ein hartes Leben hatten. Deshalb habe ich meine Eltern früh als menschlich wahrgenommen. Das hat bei mir zu übermäßigem Mitgefühl geführt, das sich auch auf andere übertragen hat. Aber du kannst nicht alle retten – das musste ich erst lernen."

Deshalb ist der sonst so sympathische und ausgleichende Oddisee auf seinem neuen Album auch mal kratzborstig, regt sich etwas im kantigen "People Watching" über oberflächliche Freundlichkeit auf und über die Gentrifizierung in New York, wo er lebt. "Als Elternteil bin ich jetzt mit ganz anderen Leuten umgeben," erzählt er. "Plötzlich fühlen sich Leute in meiner Anwesenheit wohl, die mich früher keines Blickes gewürdigt hätten. Ich habe es mir wirklich verdient, ganz ehrlich sagen zu dürfen, wie ich mich dabei fühle – und inzwischen habe ich richtig Spaß dabei!"

Vielfältige musikalische Früherziehung

"To What End" hat Oddisee auch selbst produziert und gemischt. Das Handwerk hat er früh gelernt: Schon als Kind war er durch seinen sudanesischen Vater und seine afroamerikanische Mutter von unterschiedlichen Musikkulturen umgeben, viele Familienmitglieder sind Musiker:innen. Hinzu kam die Prominenz von nebenan: Als Kind lebte Amir neben Garry Shider, Musiker bei Parliament und Funkadelic, den Bands von P-Funk-Legende George Clinton. Amir verbrachte die meisten Nachmittage in Garrys Heimstudio, der ihm beibrachte zu mischen und Drums zu programmieren. Die Instrumentals auf "To What End" sind entsprechend seiner vielfältigen musikalischen Früherziehung reichhaltig, aber auch positiv. Hier zeigt sich der hörbare Einfluss der Go-Go-Musik, ein fröhliches, bläserlastiges Funk-Genre aus der Region um Washington, D.C., wo Oddisee aufgewachsen ist.

Oddisee schreibt Lyrics über innere Kämpfe auf Musik, die nach vorne geht: eine Kombination, die Oddisees Persönlichkeit widerspiegelt. "Ich glaube, die Fähigkeit, so aufmerksam in mich hineinzuhören, ohne mich den auch vielleicht negativen Gefühlen hinzugeben, ist mein größter Vorteil als Künstler."