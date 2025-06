Abgetaucht in der Musikszene London

Mit siebzehn zieht es Obongjayar nach Großbritannien, wo seine Mutter inzwischen Fuß gefasst hat. Ab jetzt wird seine Geschichte hier weitergeschrieben. Er stürzt sich in die brodelnde Underground-HipHop-Szene der Stadt, saugt die Sounds und Strömungen auf. Später studiert er Kunst in Norwich im Osten Großbritanniens. In der Musikszene Londons raffiniert er später seinen experimentellen, furchtlosen Sound.

Seine ersten Releases dieser neuen Phase veröffentlicht er auf Soundcloud, bald schon werden Szenegrößen auf ihn aufmerksam. 2016 erscheint seine erste EP "Home", die von Musikkritikern bereits für den einzigartigen, düsteren und fast schon spirituellen Vibe gelobt wird. Es folgen Features und eine Zusammenarbeit mit Größen wie Danny Brown, Michael Kiwanuka, Pa Salieu oder Little Simz – mit ihr verbindet Obongjayar eine ganz besondere Beziehung. Kein Wunder also, dass sie das einzige Feature auf "Paradise Now" ist – im Song "Talk Olympics". "Simz ist wie Familie für mich" , erzählt Obongjayar im Interview. "Wir verstehen einander einfach. Ich habe den Song gehört und dachte: Ich kann ihr das ja mal schicken, vielleicht hat sie eine Idee für die Strophe. Zehn oder fünfzehn Minuten später hat sie mir eine Sprachnachricht mit ihrem Part geschickt."

Muskeln, Make-up und High Heels