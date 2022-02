Nneka war in den letzten fünf Jahren nicht untätig. Tatsächlich habe sie genügend Songs für gleich mehrere Alben gemacht, sagt sie. "Love Supreme" ist während der letzten zwei Jahre im Lockdown entstanden – teilweise in Hamburg, teilweise in Nigeria. Die Sängerin hat die Zeit genutzt, sich ganz ihrer Kreativität hinzugeben, zu malen, Musik zu hören. Vor allem Jazz. Daher auch der Titel. Der bezieht sich jedoch nicht, wie man meinen könnte, auf John Coltrane, sondern auf seine Frau Alice. Die hat eine eigene Version von "Love Supreme" geschaffen – genauso wie Nneka.

Spirituelle Reise

Nneka hat sich große Fragen gestellt: Warum sie überhaupt Musik macht, was die Menschen umtreibt und warum die Welt so tickt wie sie tickt. Statt - wie auf früheren Alben - Ungerechtigkeiten anzuklagen, richtet sie den Blick nach innen. Sie gesteht Ängste ein, macht Hoffnung und predigt Selbstliebe. Statt Symptome zu bekämpfen, begibt sie sich an die Ursachen. Die liegen im Menschen selbst, nicht außerhalb. Viele Songs gleichen Gebeten, in denen die Sängerin zu sich selbst spricht und/oder mit Gott kommuniziert, der sich für sie allgegenwärtig in jedem und allem manifestiert. "Love Supreme" ist wie ein spiritueller Leitfaden, dem Licht der Liebe zu folgen, der negativen Energie mit positiver entgegenzutreten und ganz im Hier und Jetzt zu leben.

Klangliche Reise

Im Vergleich zu früheren Alben klingt "Love Supreme" leichter, weniger melancholisch. Durch die tiefgreifende Auseinandersetzung mit sich selbst haben Nnekas Songs jedoch nichts an Intensität eingebüßt. Musikalisch ist das Album ein eklektischer Mix aus HipHop, Reggae, Afrobeats, Neo-Soul, Elektro und Jazz. Und wie im Jazz kommunizieren die vielschichtigen Sounds nicht nur miteinander, sie verstärken Nnekas Gesang, machen ihn noch eindringlicher. Alles begann mit einer Beatbox und ihrer Stimme. Hinzu kamen als Taktvorgabe Fußstampfen und Körperteile, die als Trommel dienten. Darauf aufbauend schuf sie mit ihrem Partner in Crime, DJ Farhot, ein vielseitiges, vielschichtiges und detailverliebtes Album.

Lyrische Reise

Nneka hat sich textlich auf eine interessante, oft philosophische Reise begeben. "With You" ist eine Unterhaltung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, dem alten und dem jetzigen Selbst, einer verflossenen und der jetzigen Liebe. Nneka warnt davor, der Vergangenheit nachzuhängen, die einen davon abhalte, mit seinem wahren, dem göttlichen Selbst in Verbindung zu treten. "Tea" handelt von Selbstliebe, sich selbst und die eigene Geschichte anzunehmen. Einen Ort zu finden, der Trost spendet, an dem man mit anderen harmonisch zusammenleben kann. Es ist eine Aufforderung, spirituell zu wachsen. "Love Supreme" ist dafür der geeignete Reiseführer.