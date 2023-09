Saxophon, Klavier, sanfte Gitarren-Akkorde und ein jazzy federnder Afro-Groove, ein Synth-Arpeggio schleicht sich langsam von hinten an. "Like a river, I am chasing to find, a place I could rest, a place I could hide", singt Frontfrau Nora Beisel im Opener. Und führt damit die große Metapher des aktuellen Muito Kaballa-Albums ein: Das Leben in der Gesellschaft als Fluss. Am Anfang plätschert es gemütlich, entspannt treibend. Später wird die Strömung stärker. Es wird schwer bis unmöglich, gegen sie anzuschwimmen. Schließlich das Meer – und damit die Freiheit, aber auch Orientierungslosigkeit. Lost in der Unendlichkeit der Möglichkeiten. Bandleader Niklas Mündemann ist vor kurzem 30 Jahre alt geworden. Er sagt:

"Mit dieser Zahl haben sich in meinem Kopf ganz viele Sachen verknüpft. Vorstellungen wie: Mit 30 müsste man einen fixen Job haben, Kinder, ein Haus. Sachen, die einfach verankert sind in der Gesellschaft. Je näher ich auf diese Zahl zugesteuert bin, desto klarer war mir, ich werde das nicht erfüllen können. Und das hat echt viel Druck ausgeübt auf mich. Das Überkommen von diesem Druck, das Loswerden und Loslassen dieser Bilder, das ist in diese Songs geflossen. Darum geht es. Wie man das loslassen kann." Niklas Mündemann

Viel Groove, keine Parolen

Anfangs war Muito Kaballa Niklas Mündemanns One-Man-Loopstation-Straßenmusik-Projekt. Heute ist es ein neunköpfiges Kollektiv aus Köln und Berlin. Afrobeat, Latin Grooves, viel Jazz, HipHop, Soul und neuerdings auch elektronische Klänge, – das sind wichtige Fixpunkte in Muito Kaballas Klangkosmos. "Like A River" ist – je nach Zählweise - das dritte oder vierte Album. Auf den Vorgängern gab es auch slogan-lastige Mitsing-Songs, „Money. Equal. Power“ zum Beispiel. Jetzt gibt es keine Parolen mehr. Es geht um Persönliches, um Beziehungen, um die Rollenfindung in der Gesellschaft. Eine ganz bewusste Entscheidung, sagt Niklas: "Wenn man Songs schreibt, die mit Schlagwörtern arbeiten, die ganz klar an z.B. politische Diskurse anknüpfen, dann ist das vielleicht ein Statement. Aber man holt nicht unbedingt neue Leute ab. Man bestätigt ein Thema. Das hat etwas Empowerndes, aber man erreicht damit nur Leute, die eh schon der eigenen Meinung sind."

Tanzbar und deep

Als Feature-Gästin ist die belgische Sängerin Reinel Bakole auf zwei Songs zu hören. In "Let Go" geht es um die Nichtigkeit etablierter Statussymbole. In "All This While" besingt sie eine zerbrochene Liebesbeziehung. Aufgenommen wurde das Album im Süden Italiens im Sudestudio in Lecce. Es klingt warm, organisch, nach klassischem Bandsound. An manchen Stellen, wie in "Carry Me" , aber auch düster, drone-lastig, atmosphärisch. Jazz sei ein Riesen-Einfluss, sagt Niklas, „wahrscheinlich der größte. Aber Jazz ist auch wieder so breit gefächert, dass es nicht gerade hilft, herunter zu brechen, was wir für Musik machen.“ Oft werden Muito Kaballa als Afrobeat-Band beschrieben, aber auch mit diesem Etikett tut er sich schwer: „Ich finde es problematisch vor dem Hintergrund, dass wir fast alle weiß sind in der Band. Und wenn wir uns da so hinstellen und sagen: ‚Wir sind eine Afrobeat-Band‘, dann finde ich das im Lichte der Debatte um cultural appropriation nicht so angemessen.“

Interaktion Live

"Like A River" ist jazzlastig, organisch, rhythmisch vertrackt, aber trotzdem funky und tanzbar. Es ist nicht nötig, auf die Lyrics und das Konzept der LP zu achten, um Spaß daran zu haben. Tut man es doch, ist "Like A River" von Muito Kaballa ein Album, das die Gesellschaft und ihre Paradigmen auf persönlicher Ebene hinterfragt - und das auch live funktionieren wird. Für Niklas Mündemann und seine Band der wohl wichtigste Punkt: