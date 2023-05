Mitú: "Astra"

Inspiration aus der Karibik

Benannt ist das Duo nach einem Ort am Rande des Amazonasgebietes im Osten von Kolumbien. Das neue Album geht auf einen Ortswechsel zurück, der Mitú an die Karibikküste im Norden des Landes verschlug. "Ich habe in Bogotá gelebt und hatte irgendwie das Gefühl: 'Ich sollte hier weg, irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl'" , sagt Julian Salazar. Er verließ die graue, kühle Metropole in Richtung der pulsierenden Hafenstadt Santa Marta. Dort ließ er sich vom lokalen Sound der afrokolumbianischen Champeta und haitianischer Kompa inspirieren.

Sein 31-jähriger Partner Franklin Tejedor ist dort an der Karibikküste zu Hause. Er kommt aus San Basilio de Palenque, der ersten freien Siedlung versklavter Afrikaner und Afrikanerinnen auf dem amerikanischen Kontinent. Viele afrokolumbianische Rhythmen haben hier ihren Ursprung, die in unterschiedlicher Art und Weise das neue Album "Astra" beeinflusst haben. Dabei haben vor allem Perkussionsinstrumente in Palenque eine große Tradition. Tejedor, dessen Vater ebenfalls ein bekannter Perkussionist ist, bringt Trommeln wie Tambor Alegre, Konga oder Tama ein.

Die Gitarre im Zentrum

Besonders präsent ist Julian Salazars perlende E-Gitarre, die das Album mal nach Surf-Musik, Cumbia Psychedelica oder nach nordbrasilianischem Carimbó klingen lässt. Es ist das Ergebnis der Suche des ehemaligen Gitarristen von Bomba Estereo nach seinen musikalischen Wurzeln. "Meine erste große Liebe in der Musik war die Gitarre und da wollte ich hin zurück", sagt er. "Weg davon, eine Art Pilot zu sein, der alles steuert. Sondern wieder etwas Dynamisches erleben und wirklich ein Instrument spielen!"

Vielseitige Gästeliste

Gastvocals kolumbianischer Nachwuchssängerinnen erweitern Mitús Musik um ein vielfältiges Gefühlsspektrum. Aus der Diaspora in Los Angeles haucht Loyal Lobos sanfte Electro-Pop-Zeilen hinüber; Marsh Waris aus der Pazifikregion Chocó und die Sängerin der traditionellen Karibikmusik Bullerengue Yiseth Pérez steuern ihre charakterstarken, afrokolumbianischen Timbres bei. "Yiseth ist eine gute Freundin, die ich vor vielen Jahren auf einem Bullerengue-Festival kennengelernt habe" , erzählt Tejedor. "Ihre Stimme hat etwas ganz besonders. Sie erinnert mich an die traditionelle Musik aus meinem Heimatort San Basilio de Palenque. Später habe ich Yiseth dann in Bogotá wiedergetroffen und eingeladen, für Mitú aufzunehmen. Sie war schon bei vorherigen Alben dabei und jetzt ist sie mit zwei Songs auf 'Astra'. Ihre Stimme hat für mich etwas Einzigartiges".

Mut zum Chaos