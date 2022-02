Maverick Sabre ist ein Perfektionist, wenn es um Musik geht. Ob als Songwriter, Produzent, Musiker, Rapper oder Sänger. Das hört man "Don't Forget To Look Up" an. Wenn er nicht selbst Hand angelegt hat, was bei der Hälfte der Songs der Fall ist, dann konnte er ausgezeichnete Produzenten gewinnen wie etwa Owen Cutts, der auch Stormzys "Heavy Is The Head" verantwortet hat. Das ist die Liga, in der Maverick Sabre spielt – ohne es herauszukehren. Doch "Don't Forget To Look Up" ist mitnichten slick oder polished. Maverick Sabre vereint Perfektionismus mit ganz viel Vibes.

Soul Revisited

Wenn der in London lebende Ire den Soul vergangener Zeiten aufleben lässt, dann immer mit einem eigenen Twist: Mal schert er sich nicht um Tonlagen, mal katapultieren einen seine Rap-Einlagen in die Gegenwart. Aber er lotet vor allem seine heiser gebrochene Gesangsstimme aus, die wie geschaffen ist für seine Art von UK-Soul. Maverick Sabre taucht in eine andere Zeit ein. In seiner aktuellen Single "Good Man" sampelt er den 70er Soul-Tune "Merry Go Round" von The Equatics. Für die funkige Disco-Nummer "Get Down" konnte er keinen geringeren als den Groove-Gott Nile Rodgers (Chic) verpflichten.

Love Revisited

2Don't Forget To Look Up" dreht sich viel um Liebe. Maverick Sabre zeigt sich von seiner verletzlichen Seite. Es geht ihm weniger um ein Gegenüber als vielmehr darum, welche Auswirkungen die Liebe auf ihn hat. Der Opener "Falling" zieht einen direkt in den Sog der Liebe, lässt einen sprichwörtlich ins Album hineinfallen. Bei dem Eingeständnis kein leichter Partner zu sein, geht ihm in "Not Easy Love" die Nordlondoner Sängerin Demae zur Seite, von der wir noch viel hören werden. Egal ob Maverick Sabre einer verflossenen Liebe nachweint oder die Bedeutung von Selbstliebe erkannt hat, er beleuchtet das stärkste Gefühl der Welt und bringt es uns so nahe, als hätten wir es selbst empfunden.

Time Revisited

Neben Liebe zieht sich der Begriff Zeit durch die Platte. Maverick Sabre nimmt seine Hörer:innen mit auf einen Spaziergang zum Fluss, seiner täglichen Lockdown-Routine, die er in "Time Away" beschreibt. Ihm geht es darum, Zeit bewusst zu nutzen, bewusst in der Gegenwart zu sein und Dinge nicht aufzuschieben. Maverick Sabre hat mit "Don't Forget To Look Up" den Prototyp eines Lockdown-Albums geschaffen. Er hat die letzten beiden Jahre, auch aus Mangel an Alternativen, viel Zeit mit sich selbst verbracht. Diese zwei Jahre hat er in einem Album komprimiert, auf dem er Selbstgespräche führt, sich mit sich