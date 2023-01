Spätestens seit ihrem 2021er Album "Sometimes I Might Be Introvert" spielt Little Simz in der Champions League des britischen HipHop. Die Rapperin aus London hat damit alles abgeräumt – vom MOBO-Award über den Mercury Music Prize bis hin zum prestigeträchtigen Brit Award, wo sie spontan ihre Mutter auf die Bühne holte, ihr die Trophäe überreichte, den Arm um sie legte und sagte: "Mum, schau, was du erreicht hast!" Außerdem thronte sie auf dem Titelblatt des internationalen Modemagazins Harper's Bazaar. Wenn sich Little Simz auf die Welt der Reichen und Schönen einlässt, dann zu ihren Bedingungen – denen ihrer Hood. Denn Simbiatu Ajikawo, wie sie bürgerlich heißt, lebt immer noch in Islington, Nord-London.

Wurzeln

Mit ihrem fünften Album "No Thank You" flirtet Little Simz wieder mit ihren Wurzeln. Aus dem Titel spricht nicht nur englische Höflichkeit. Es ist auch ein Befreiungsschlag von der geballten Aufmerksamkeit, die ihr zuteil geworden ist. Manchmal muss sie sich eben Luft verschaffen. Verglichen mit dem Vorgänger „Sometimes I Might Be Introvert“ ist "No Thank You" weniger Soul, weniger Tüll und Tutu. Vielmehr besticht das Album durch rohe Raps mit oft rotziger Punk-Attitüde und erschütternde Ehrlichkeit –"Fuck rules and everything that’s traditional" ("Angel"). Während sie auf "Sometimes I Might Be Introvert" eher in Richtung Lauryn Hill driftete, blitzt nun mehr die Missy Elliott in ihr auf – beide Künstlerinnen nennt sie als Vorbilder. Little Simz' neues Album ist ein Aufbegehren gegen die Corporate World, gegen Konformität und Ruhm – ohne undankbar zu sein.

Weggefährt:innen

Little Simz wird von treuen Weggefährt:innen begleitet. Die britische R&B- und Soul-Sängerin Cleo Sol übernimmt mit ihrer engelsgleichen Stimme die oft Trost spendenden Gesangsparts. Der umtriebige Mastermind Inflo ist wieder für die Produktion zuständig. Die teils eklektischen Wechsel innerhalb eines Songs erinnern an das mysteriöse britische Projekt Sault, dessen Kopf Inflo ist und bei dem u.a. auch Cleo Sol und Little Simz singen. Auf "No Thank You" treffen sphärische Klänge, anschwellende Streicher, orchestrale Parts und theatralische Choräle auf die heavy bouncenden Beats einer Old-School-HipHop-Cypher. Wie der Soundtrack eines Spielfilms umgarnen, tragen oder kicken sie die prägnanten wie pointierten Worte von Little Simz.

Wahrheit & Weisheiten

Little Simz‘ Worte haben Gewicht. Sie jongliert in atemberaubendem Tempo mit philosophischen Weisheiten, klugen Wortspielen, bissigen Anklagen, aufrichtigen Gefühlen und unumstößlichen Wahrheiten. "No Thank You" ist eine schonungslose Abrechnung mit der Musikindustrie, mit Rassismus, Kolonialismus, mit den Tücken und Fallen des Kapitalismus. In "Sideways" schickt sie toxische Menschen in die Wüste. Mit "Angel" und "X" liefert sie zwei starke Plädoyers gegen die schonungslose Vermarktung ihrer Kunst. In "Broken", einem Sieben-Minuten-Epos, spricht unverblümt über psychische Probleme der Black Community und deren oft rassistische Ursachen. "No Thank You" ist eine intensive Therapiestunde, in der die unangenehmen bis unerträglichen Seiten des Lebens aufgearbeitet werden. Es ist ein lauter Aufschrei gegen all den Bullshit, die Not, das Leiden -- und gleichzeitig ist es der in Musik gegossene Wunsch nach Sicherheit, Geborgenheit, Liebe und Akzeptanz.