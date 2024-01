Album der Woche - Les Mamans du Congo & Rrobin: "Ya Mizolé"

Sie hat zuerst in religiösen Gruppen gesungen, dann mehrere Bands gehabt, wo sie auf ihren späteren Mann, den Bassisten Armel "Mel" Malonga getroffen ist, der auch heute als Produzent Teil von Les Mamans du Congo ist. Dieses Band-Projekt hat Samba 2018 ins Leben gerufen. Ihre Idee war, die weibliche Seite der kongolesischen Musik zu zeigen, speziell wollte sie den westafrikanischen Schlaf- und Wiegenliedern der Bantu einen modernen Touch geben und über den Kontinent hinaus bekannt machen.

Meine Songs sind meine Waffen

Waren es anfangs vor allem Bantu-Schlaflieder, die gesungen wurden, hat Gladys Samba die meisten Songs auf "Ya Mizolé" nun selbst geschrieben. In ihnen erzählt sie von dem, was sie in ihrem Viertel in Brazzaville beobachtet hat. Es geht um falsche Beschuldigungen aus Eifersucht oder die Klage einer Frau, über die böse Gerüchte im Umlauf sind, weil sie keine Kinder bekommen kann und ganz allgemein um die Missachtung und die Ungleichstellung der Frau in der kongolesischen Gesellschaft. Samba sieht ihre Songs als Waffen, um die Emanzipation der afrikanischen Frau vorantreiben. Wenn sie dann mit ihrem natürlichen Flow rappt, ist es manchmal tatsächlich so als würde sie mit Worten schießen.

Der Mann mit den zwei RR

Rrobin heißt eigentlich Robin Bastide und ist ein französischer Beatmaker, Drummer, Perkussionist und als Produzent ein echter Spezialist für komplexe elektronische Rhythmen. Er war schon in vielen musikalischen Gewässern unterwegs, hat Rock, Punk, Techno, Chanson, Reggae und Jazz gemacht. 2019 ist Rrobin nach Brazzaville gereist und damals fingen Les Mamans du Congo und er an zusammen zu arbeiten. Erklärtes Ziel: Die traditionellen weiblichen Gesänge und Grooves in aktuelle elektronische Sounds einzubetten und so auch jüngeren Generationen näher zu bringen. Für Rrobin sind die Aufnahmen mit den Kongolesinnen anders als alles, was er zuvor gemacht hat, weil vieles komplett improvisiert ist. Er beschreibt, dass Les Mamans du Congo manchmal so richtig durchdrehen, im positivsten Sinne, und in eine Art musikalische Trance verfallen, was auch den Charme und die Authentizität der Songs ausmacht.

Traditionelle Utopie

"Ya Mizolé" ist schon das zweite gemeinsame Album, das ist auch im Titel ablesbar: Ya Mizolé bedeutet "Das Zweite". Waren in der Kollaboration von Afrika und Europa bislang zwei Welten aufeinander getroffen – Elektro und Traditionals – so ist die musikalische Fusion diesmal organischer: Die Musik klingt wie eine traditionelle Utopie.