K.ZIA ist eine moderne Nomadin des Global Pop. 1993 ist sie als Kezia Quental in Belgien in einer Künstlerfamilie zur Welt gekommen. Ihr Vater ist Bernard Quental, ein Zirkus-Akrobat aus Martinique, der mit waghalsigen Pferde-Stunts seine Brötchen verdient. Ihre Mutter ist Marie Daulne, Mastermind hinter der Gruppe Zap Mama, die in den 90ern mit einem Mix aus kongolesischen Gesängen und Afropop weltbekannt wurde.

Schon als Kind wechselt sie öfter die Wohnorte, pendelt erst zwischen Brüssel und Paris, lebt später in New York und dann wieder in Belgien. Zusammen mit ihrer Mutter macht sie erste Bühnenerfahrungen, ehe sie es im Rahmen ihres Studiums für ein Praktikum nach Berlin verschlägt. An ihrem neuen Wohnort startet sie 2018 ihre professionelle Karriere und veröffentlicht die EP "Red", auf der sie ihren Entwurf von modernem R&B und Neo Soul präsentiert.

Debüt mit neuen Sounds

Auf ihrem ersten Album "Genesis" erweitert K.ZIA ihr musikalisches Spektrum. Sie arbeitet mit modernen Afrobeats, donnernden Trap-Beats und elektronischen Klängen. Der Opener "Sanctuary" beginnt mit engelhaften Chören ehe sie ihr persönliches Manifest der Liebe singt: "Love is the remedy, We gotta let it flow. Hate is the enemy, We got the antidote". Ähnlich erbaulich geht es weiter, wenn sie auf einem Neo Soul Beat des Hamburger Produzenten Agajon für eine depressive Freundin "I Got Your Back" singt. Doch sie kann auch anders....

Introducing: ZIA

Denn auf der "Genesis" stellt K.ZIA auch ihr Alter Ego ZIA vor. ZIA ist im Gegensatz zur ruhigen und sinnlichen K.ZIA eine freche Draufgängerin, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Wenn sie in diese Rolle schlüpft singt und rappt sie auf einmal auf Französisch, manchmal sogar im Kreol der Karibikinsel Martinique, wie auf "Commando Fanm" einem Duett mit ihrer Mutter, geschrieben mit ihrem Vater. Aus ihrem Familientreffen ist eine Hymne für starke Frauen hervorgegangen, die für ihre Rechte einstehen und sich nicht unterkriegen lassen. In "Sans Toi" feiert sie die Trennung vom nervigen Ex, in "Privilège" freut sie sich über die guten Dinge in ihrem Leben, hinterfragt aber auch Rassismus und weiße Privilegien.

K.ZIA legt mit "Genesis" ein äußerst vielfältiges Werk vor, das trotz programmierter Beats sehr organisch klingt. Die tiefsinnigen Texte geben dem Album Zeitlosigkeit und Reife - kaum zu glauben ist, dass wir es hier mit einem Debütalbum zu tun haben.