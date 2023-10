Familienalbum mit 70er-Flair

Für den Rest des Albums ist Joy Denalane nach der Motown-Erfahrung ein Jahrzehnt weitergereist: Der Sound der 70er dominiert "Willpower". Joy selbst nennt Quincy Jones, Teddy Pendergrass, Luther Vandross und Michael Jackson auf seinem "Off The Wall"-Album als Einflüsse. Durch ihr eigenes Album zieht sich ein warmer, voller Band-Sound, mal wunderbar verspielt wie in "Fly By", mal mit viel Pathos wie im Titeltrack, und zum Schluss still und tiefgründig in "Soweto", ein Song, in dem Joy auf ihre südafrikanischen Wurzeln anspielt. Produziert haben das Album ihr Mann, der deutsche HipHop-Pionier Max Herre, und dessen langjähriger Co-Produzent Roberto Di Gioia. Ihrem Mann Max hat Joy auch mindestens einen Song gewidmet: In "Hideaway" fantasiert sie, was die beiden nun alles machen können, da ihre zwei Söhne aus dem Haus sind – ein weiteres Kapitel in diesem Familienalbum.