"Die Gitarre ist unser Fußball" sagt Imarhan-Gründer, Sänger und Songwriter Lyad Moussa Ben Abderahmane. Und meint damit, dass es für junge Tuaregs nur einen Weg in die Welt gibt: Desert-Blues oder Desert-Rock zu machen. Imarhan gehören schon der dritten Generation von Tuareg-Bands an und zählen zu den wichtigsten und bekanntesten Vertretern der jüngeren Tuareg-Musik. Die fünf Musiker aus der Oasenstadt Tamanrasset im südlichen Algerien gelten als die legitimen Nachfolger von Tinariwen, die die Blaupause für alle Tuareg-Bands waren und sind. Das Besondere an ihrer Musik: Sie spielen im Gegensatz zu den meisten anderen Tuareg-Bands nur selten auf E-Gitarren, sondern ihr Sound basiert vor allem auf Akustik-Gitarren.

My studio is my castle

Nachdem Imarhan bis zur Pandemie mit ihrer Musik durch die ganze Welt getourt sind und Headliner vieler Festivals waren, sind sie nun an ihren Heimatort zurück gekehrt und haben in Tamanrasset das erste professionelle Studio gebaut. Um dort in Ruhe umgeben von ihrer Lebensrealität und dem Sound der lokalen Musik ihr drittes Album aufzunehmen. Aber auch, um den MusikerInnen vor Ort, die bislang nur Handyaufnahmen von ihrer Musik machen konnten, endlich Zugang zu hochwertigen Aufnahmegeräten zu geben. Das Album, das dort entstand heißt "Aboogi" - und so heißt auch das Studio. Es ist eine Hommage an die ersten Häuser, die die vormals nomadisch lebenden Tuareg sich gebaut haben: Sie waren rund und hießen Aboogi. Die mitten in der größten Oase der Sahara im Süden Algeriens gelegene Stadt Tamanrasset war auch schon davor eines der Zentren der Tuareg-Musik, nun wird sie durch das Studio einen noch wichtigeren Status bekommen. Und: Imarhan müssen keine langen Reisen und hohen Kosten mehr auf sich nehmen, um ihre Alben zu machen.

Der Wind hat mir ein Lied erzählt

Die neue Aufnahmesituation spiegelt sich in der Musik wider und gibt dem Album seine besonders intensive Atmosphäre. Fesselnde Männergesänge, ob solo mit der Stimme von Leadsänger Sadam oder die Chöre, die seine Mitmusiker singen, treffen auf groovende Melodien, die auf dem Sound der Akustik-Gitarren basieren, auf rhythmisches Handclapping, auf Ululation, wie man dieses heulende Schreien mit hohen Tönen nennt, das von Frauen erzeugt wird, auf Call and Response-Chants, auf den Sound des Saharawinds. Manchmal begibt sich ein Song mittendrin auf ein anderes Energielevel, weil der Text von einer Flucht erzählt und eine E-Gitarre ins Geschehen platzt. Dann wieder schrubben die Musiker auf ihren Akustik-Gitarren, als ständen sie in Woodstock auf der Bühne.

Von Tuareg-Kämpfen und untreuen Frauen

"Aboogi" soll die Farben und den Alltag in Tamanrasset spiegeln. Sänger Sadam ist der Poet und Songautor von Imarhan und er ist ein Mann mit Message. Die trägt er meist mit sanfter Stimme vor, auch wenn es um harte Fakten, wie die Lebensrealität der Tuareg geht. Die Musiker gehören nicht, wie ihre Vorgänger von Tinariwen, der Generation an, die noch an den Tuareg-Rebellionen teilgenommen hat, doch sie kämpfen immer noch um ihre Autonomie und um Gleichstellung. Im Song "Assoussam" kritisiert Sadam die Lebenssituation seines Volkes in Algerien und verlangt nicht nur mehr Anerkennung, sondern auch Wasser, Schulen, Krankenhäuser und vieles mehr für die Tuareg.

In "Achinkad" geht es um eine Gazelle, die gejagt wird, doch dieses Tier ist nur eine Metapher für die Menschen in der Sahara, die keinen Frieden finden. In "Imaslan nassouf" spricht er über die Probleme der jungen Tuareg zwischen Drogen und Hoffnungslosigkeit. Für den Song "Tindjatan" hat er sich Tinariwen-Gründer Abdallah Ag Alhousseyni zum Duett eingeladen. Die beiden kennen sich gut, denn Sadam hat drei Jahre mit Tinariwen gespielt, bevor er Imarhan gründete. Sie singen gemeinsam von einem lange zurückliegenden Krieg zwischen zwei Tuareg-Communities, denn Imarhan verstehen ihre Songs auch als Geschichtsschreibung in einer nur mündlich überlieferten Kultur.

Tamasheq & Tradition

Abdallah Ag Alhousseyni ist nicht der einzige Gast auf dem neuen Album. Eingeladen hat Sadam auch die sudanesische Oudspielerin und Sängerin Sulafa Elyas. Ihr Duett macht hörbar, wie gut sich die Tuaregsprache Tamasheq mit dem Arabischen verbinden lässt und wie schön sich der Kontrast zwischen Sadams dunkler Stimme und Elyas hellem Timbre in der reduzierten Gitarrenmelodie entfalten kann. Der legendäre Tuareg-Poet Japonais hat mit Imarhan die letzte Aufnahme vor seinem Tod im April 2021 gemacht. Seine archaische Stimme kommt im Song "Tamitidin2 schon wie aus dem Jenseits.

Der Gast, der am meisten überrascht ist Gruff Rhys, von der Ausnahme-Rockband Super Furry Animals. Ihm fühlen sich Imarhan verbunden, weil er auf Walisisch singt, einer Sprache, die ebenso vom Aussterben bedroht ist wie das Tamasheq. Mit Rhys haben die Musiker den Song "Adar Newelan" in ihrem neuen Studio aufgenommen und es ist erstaunlich wie homogen die beiden Sprachen und der Tuareg-Folk mit dem Weird-Folk von Rhys zusammen finden. "Aboogi" ist angefüllt mit vielem: Der Desert-Blues von Imarhan enthält Elemente aus Rock, Pop, Funk oder algerischem Rai, aber das Herz dieser Musik ist der akustische Folk der Tuareg. Die Magie dieser Musik erreicht aber auch alle, die kein Tamasheq verstehen.