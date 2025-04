Weltenbummler und Weltbürger

Dass Ghanaian Stallion in seiner Musik einen internationalen Ansatz verfolgt, ist wenig überraschend bei einer Biografie, die geprägt ist von einem Leben zwischen verschiedenen Orten und Kulturen. Alles begann 1981 in Pisa, wo Alan Mensah als Sohn eines Ghanaers und einer Deutschen zur Welt kam. Aufgewachsen ist er in Berlin-Moabit. Dort spielt er schon im Sandkasten mit seinem späteren Kollabo-Partner Megaloh. Als er zwölf ist, zieht die Familie in die ghanaische Küstenstadt Winneba, wo Alan die lokale Sprache Fante lernt. Fürs Abi zieht es ihn zurück nach Deutschland, später studiert er in Freiburg, Chile und Argentinien Tourismus-Management. Zurück in Berlin produziert er für seinen Sandkasten-Kumpel Megaloh, die Alben erscheinen auf Max Herres Label Nesola. Mit Megaloh und Rap-Kollege Musa bildet er außerdem BSMG, die Black Superman Group, die mit ihrem Album "Platz an der Sonne" deutsche Kolonialgeschichte aufarbeitet – ein Meilenstein des deutschen HipHop. Auf "Bridges" hört man BSMG an der Seite des ruandischen MCs Bushali. In "Kivuruga" rappen sie über die Ups and Downs im Musikgeschäft und beschwören die internationale HipHop-Connection.

Brücke nach Afrika

2016 reist Alan mit der NGO Viva Con Agua zum ersten Mal nach Uganda, wo er viele ostafrikanische Artists kennenlernt und anfängt, mit ihnen an ersten Songs zu arbeiten. Die Reise verstärkt seine Verbindung ins Motherland und legt den Grundstein für "Bridges". Bei einem zweiten Trip 2019 baut er vor seinem Bungalow ein mobiles Studio auf und nimmt den Posse-Track „Another Banga“ auf, eine lebensfrohe Amapiano-Cypher mit MCs wie Zex Bilangilangi, Tip Swizy und King Hanny aus Uganda sowie den afro-deutschen Rappern Willy Will und Musa aus Berlin. Inspiriert von seinen Abenteuern in Ostafrika beschließt er, öfter nach Ghana zu reisen, wo seine Eltern leben, um dort mit lokalen MCs zu arbeiten.

Burna Boy und Afro-Drill

2021 lernt er den damals unbekannten, 19-jährigen Black Sherif kennen und produziert seine Breakthrough-Hits "First Sermon" und "Second Sermon", zu dem es sogar einen Remix mit Superstar Burna Boy gibt. Die Tracks sind geprägt von einem Sound, der Afro-Drill genannt wird. Afro-Drill verbindet sanfte Gitarren des westafrikanischen Musikgenres Highlife mit den wummernden Bässen des UK-Drill. Black Sherif ist auf „Bridges“ nicht dabei, doch Afro-Drill spielt trotzdem eine wichtige Rolle. So sind aufstrebende ghanaische Rapper wie Kweku Flick zu hören oder Ara The Jay, der in "Bus Station" über die allgegenwärtigen Minibusse in Ghana rappt.