Die Singer/Songwriterin und Multiinstrumentalistin ist eine Grenzgängerin, aufgewachsen zwischen Chula Vista in Kalifornien und der mexikanischen Grenzstadt Tijuana. In ihrem dynamischen Klanguniversum verbindet sie diese beiden Welten mit Latin-Pop, elektronischen Clubsounds und jeder Menge Indie-Attitüde. Wie viele Migrant:innen der ersten Generation teilt sie das Trauma, nirgendwo so richtig dazu zu gehören, weder in der einen, noch in der anderen Heimat. Auf ihrem Album "Galaxia de Emociones" erforscht sie die Bandbreite ihrer komplexen Gefühlslandschaft, von rasender Wut über Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht bis zur Euphorie beim Feiern und Bis-über-beide-Ohren-Verliebtsein. Dabei sprengt Jackie Mendoza geografische und gesellschaftliche Grenzen, durchquert ihr Innerstes und findet in der Musik ihren persönlichen Safe Space.

Wider den patriarchalisch und religiös geprägten Mustern

Zu Anfang der Pandemie fand sich Jackie Mendoza in einer Lebenssituation wieder, die alte Wunden aufgerissen hat: Allein in New York, weit weg von der Familie, eingesperrt im Apartment, den Endzeitstimmung-verbreitenden Nachrichten und eigenen Ängsten ausgeliefert. Sie hat diese Zeit genutzt, um sich den eigenen Dämonen zu stellen. In ihren Texten wechselt die 29-Jährige zwischen Spanisch und Englisch. Jede ihrer Emotionen nutzt sie als Portal, um ihre Erfahrungen als queere, mexikanisch-US-amerikanische Frau zu reflektieren und zu teilen. Aktiv widersetzt sich Jackie Mendoza den patriarchalisch und religiös geprägten Mustern der kulturellen Umgebung, in der sie aufgewachsen ist. Sie lädt junge Menschen mit ähnlichem Background dazu ein, sich nicht von Zweifeln entmutigen zu lassen, sondern die ganze Bandbreite des eigenen Seins zu umarmen und zu akzeptieren.

Von Techno bis Indie-Rock

Schon mit acht Jahren hat Jackie Mendoza angefangen, mit einem befreundeten Nachbarkind Songs zu schreiben und kleine Theaterstücke zu inszenieren. In der High School lernte sie dann die Ukulele zu spielen und fing an in Schulmusicals zu singen. In New York war sie Teil verschiedener Bands, mit denen sie anfing all ihre musikalischen Einflüsse zu verbinden, von Singer/Songwriter Pop über Techno bis zu Indie-Rock. Ihr beispielloses Songwriting wird in Songs wie "Pedacito" deutlich, einer Art Brief an all die Menschen, die Mendoza in der Vergangenheit an Depressionen und Drogenmissbrauch verloren hat. Oder in "Casino Estratosfera", einem imaginären Weltraumcasino, in dem deutlich wird, wie das Suchtverhalten der Eltern ihre Kinder beeinflusst.