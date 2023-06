Als Live-Act hatte Erobique in der Techno-Szene lange einen fast mythischen Ruf. Kaum jemand schaffte es, so sympathisch und entwaffnend auf jegliche Konventionen der elektronischen Club-Szene zu pfeifen und dabei trotzdem Teil von ihr zu sein. Zwischendurch einfach mal das Licht ausstellen, sich über die musikalische Anspruchslosigkeit des Ecstasy-induzierten Club-Publikums lustig machen und minutenlang nur mit dem Finger schnippen. Wo andere sich abstrakt, ernst und unnahbar inszenieren, steht Carsten Meyer im verschlabberten Wollpulli zur Club-Prime-Time auf der Bühne, dudelt zwischen beeindruckend gut improvisierten Techno- und House-Loops alte Gassenhauer von den Scorpions auf dem Keyboard und singt, was ihm halt gerade einfällt. "Ich bin halt totaler Schlager-Fan. Und zwar nicht auf so eine kultige Art und Weise, sondern ich mag deutschsprachige Pop-Musik. Vielleicht kann man's so sagen."

Legendär ist das Electro-Funk-House-Trio International Pony, dessen Teil er war. Unter seinem bürgerlichen Namen arbeitet er als Filmmusiker, hat z.B. den Soundtrack der preisgekrönten Serie "Der Tatortreiniger" eingespielt. Und gemeinsam mit Jacques Palminger hat er das Projekt "Songs of Joy" ins Leben gerufen, in dessen Rahmen beide mit Laienmusiker*innen zusammen ihre Songideen umgesetzt haben. Songs wie "Wann strahlst du?" oder "Finsterwalde" sind so zu Perlen deutscher Popmusik geworden, die außerhalb jeder verkaufszahlenbasierter Industrielogik zu Indie-Hits geworden sind.

Euphorie aus der Konserve

Jetzt also Album "No.2" – nur 25 Jahre nach dem Album-Debüt "Erosound!" Für seine Release-Faulheit hat Carsten Meyer eine einfache Erklärung: "Wenn man auf der Bühne steht – vor Publikum, das tanzt – dann ist es sehr einfach, tolle Disco-Musik zu machen. Es braucht dann gar nicht so viel, weil man sehr viel mit der Energie des Raumes und des Publikums arbeitet. Aber wenn man im Studio sitzt – dann fühlt man die Kreativität vielleicht – aber die richtige Euphorie fehlt. Man sitzt da alleine, macht was und tanzt vor sich hin zu seiner eigenen Musik. Bis vielleicht mal ein Kollege vorbeikommt und sagt: ‘Joaa, ist ja ganz okay!‘ Das macht’s halt schwierig."

"No.2" ist so etwas wie das Destillat seiner Stationen als Musiker. Der Opener "Springinsfeld" fadet langsam ein und klingt wie eine leicht melancholische Melodie aus einem Western für Kinder. Könnte aber auch eine nicht verwendete Skizze für eine Szene aus dem Tatortreiniger sein. Verhuschte Orgelsounds. Melodica. Ein anfangs so dahingespieltes, im folgenden Aufbau aber doch irgendwie aufwändig arrangiertes Stück. "Diese Art zu musizieren, mit Blockflöte und Klavier, und sehr unschuldige Melodien recht wackelig zu spielen, die gehört eben auch zu meiner Welt“,beschreibt Erobique seine Herangehensweise.

Im zweiten Song "Der Arpeggiator" meditiert er mit roboterhafter Vocoder-Stimme gemeinsam mit Duett-Partnerin Nicola Rost von der Elektro-Pop-Band Laing über sich reimende musikalische Fachbegriffe: Ostinato. Legato. Pizzicato. Kontrapunkto. "Das sind ja Sachen, die passieren mit der Musik. Die passieren aus der Improvisation heraus, aus so einer Art unausgegorenem Geistesblitz. Ich find das spannend, es einfach genau dabei zu belassen."

Musik mit Freunden und Copines

"No.2." ist ein Album, für das sich Carsten Meyer viele Mitwirkende gesucht hat. Die Jazz-Harfenistin Milena Hoge z.B. oder die amerikanische Sängerin und Produzentin Sophia Kennedy. Mit dem Rapper und Sänger Luis Baltes hat Erobique den Song "Salut Les Copines!" aufgenommen. Einer der wichtigsten Gäste ist der Berliner Elektronika-Produzent Moritz Friedrich alias Siriusmo. Carsten Meyer ist großer Fan. "Seine letzte LP von 2017 habe ich mir nochmal angehört, bevor wir uns getroffen haben. Ich saß auf Knien in meinem Studio und dachte: 'Mein Gott, wie kann man so begnadet sein?' Die Zusammenarbeit in seinem Berliner Studio war für mich – der sehr viel Studioarbeit gewohnt ist und mit sehr vielen Leuten gearbeitet hat – wie Magie."

Siriusmo ist zwar in keinem Song als Feature-Gast aufgeführt, hat aber an vielen mitgearbeitet. An den discoiden instrumentalen Songs "Acquamarina" oder "Ahoj!" und an "Ravedave", auch wieder so eine humoristische Betrachtung leicht überdosierter Techno-Partybesucher mit einem fröhlich vor sich hin improvisierendem Erobique am Mikrofon.

Fahrradfahren statt Knöpfchen drehen

Ganz zum Schluss gibt es mit "Hitsong von uns beiden" einen eingefangenen Live-Momente, bei dem man Carsten Meyer auf der Bühne dabei zuhören kann, wie er einen Song aus dem Nichts heraus entwickelt. Genau dieses Unfertige macht ihn als Künstler aus. Einfach irgendwas raushauen. Es geht nur um diesen einen coolem Moment, nicht um langes Tüfteln am perfekten Sound: "Das ist ja auch Quatsch. Man will ja auch rausgehen und Fahrradfahren und die Sonne erleben. Und nicht jahrelang im Studio an irgendwelchen Hi-End-Frequenzen drehen." Von daher ist es allzu verständlich, dass die Solo-Alben von Erobique bisher in einer Vierteljahrhunderts-Frequenz erscheinen. Wer die Faszination an seiner Musik ganz verstehen will, sollte ihn auf jeden Fall live erleben, "No.2" ist auf der anderen Seite ein Album, das viel von dieser Live-Qualität rüberbringt.