Wer bei dem Begriff "Lockdown-Album" an introvertierte Bedroom-Beats denkt, hat die Rechnung ohne Ebow gemacht. Ihre erste Single "ARABA" ist mit seinem breitbeinigen Beat und selbstbewussten Attitüde genau das Gegenteil – und doch ein Produkt der Pandemie, in der die Straße für viele zur Bühne geworden ist. Vom Fenster ihres Berliner Home Studios aus hat Ebow sich da von den vielfältigen Sounds aus den vorbeifahrenden Arabas inspirieren lassen. Das Ergebnis ist ihre vierte Platte "Canê", Kurdisch für "Seele", aber auch "Liebling".

Plädoyer für Grauzonen und innere Widersprüche

"Dadurch dass das Album Zuhause entstanden ist und so näher an mir dran ist, fand ich es sehr schön zu sagen 'meine Seele'. Und war es mir voll wichtig, einen kurdischen Begriff zu nehmen", sagt Ebow, denn das wird schon durch das "ê" sichtbar. Ganz klar: "Canê" ist ein Album mit Haltung – ob für die Sache der Kurd:innen, LGBTQIA+ oder People of Color. Kritik richtet Ebow aber nicht nur an die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch an eigene Community, etwa wenn sie in "Dersim62" rappt: "Zu viel trouble in der Bubble/ spillen alle Bubble Tea/ alles BIPoC/ doch Solidarity Comedy". Auch im hypnotischen Schlüssel-Track "Prada Bag" kritisiert Ebow linke Kapitalismuskritik dafür, dass sie verkenne, welche Bedeutung Luxus-Marken für postmigrantische Menschen und/oder Menschen aus sozial benachteiligten Familien haben können. Auch die designaffine Ebow trägt tatsächlich eine Prada-Tasche: "Das möchte ich mir gönnen können".

Queer Icon of Color

Ebows viertes Album ist ein Statement gegen überhebliche Konsumkritik und für die Akzeptanz von Grauzonen. Überhaupt geht es viel um (innere) Widersprüche, nicht nur im titelgebenden "Canê", in dem sich Ebow "zwischen Feminismus und AMK" und in vielen weiteren Zwischenräumen verortet. Auch die Styles der Beats repräsentieren zwei Seiten derselben, ehrlichen Person: Die erste Hälfte ist bestimmt durch G-Funk- und Trap-Banger wie "Araba" oder "Dersim62". Die zweite wird ruhiger, stellenweise nachdenklich oder auch verspielt mit Anleihen aus Afrobeats ("Shy"), aber vor allem R'n'B – besonders wenn es sexy wird wie in "La petite mort".

"Ich finde es wichtig, dass ich als lesbische Woman of Color auch über lesbischen Sex singe und rappe, weil ich mir selbst voll gewünscht hatte, dass es so eine Musikerin gibt, als ich jünger war", sagt Ebow. Gerade für queere FLINT*A ist die inzwischen in Berlin lebende Musikerin schon jetzt eine Ikone, auch wenn sie keine Millionen-Streams einfährt. "Ich habe keine Platin zu Hause hängen, aber trotzdem krieg ich ein Portrait im Spiegel und habe ne Relevanz. Meine Musik wird auf Demos gespielt, queere Leute kommen zu mir und sagen so, wie viel es ihnen bedeutet, dass ich Musik mache über lesbischen Sex. Und das sind so die Sachen, die ich für mich als Künstlerin erreichen wollte." Mit "Canê" zementiert Ebow ihren Status als Ikone für queere FLINT*A of Color im deutschsprachigen Raum.