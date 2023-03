Dur-Dur Band Int.: "The Berlin Session"

Funk, Reggae, Disco, Soul. In Clubs, Strandbars, Hotels oder Theatersälen. Das war ein wichtiger Teil der Popkultur im Mogadischu der 70er und 80er Jahre. Ab Anfang der 90er flohen viele vor dem Bürgerkrieg im Land, auch die damals bekannte Dur-Dur Band.

Viele Jahre später, im Frühjahr 2019 bereiten sich Musiker*innen der Dur-Dur Band Int. in den Butterama Studios in Berlin-Neukölln auf einen großen Auftritt vor. Ein Konzert im glanzvollen Theatersaal des Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Der Geist glanzvoller Zeiten Somalias soll wieder aufleben. Auch ein emotionaler Moment des Wiedersehens. Manche haben sich seit mehr als 30 Jahren nicht gesehen.

Mogadischu in Berlin

Bei der Besichtigung des Saals in Berlin erinnern sich die Beteiligten an das Nationaltheater in Somalias Hauptstadt Mogadischu. "Als ich im Theatersaal war, war ich nicht mehr in Deutschland. Ich war in meinem Land in Afrika. Ich war in Mogadischu. Denn unser Saal war derselbe wie der in Berlin. Damals war ich noch keine Sängerin. Aber meine große Schwester schon. Und sie hat mich jeden Tag zum Theater mitgenommen, wenn sie dort geprobt hat. Und als ich dann in Berlin war, dachte ich: 'Wow, heute singst du in deinem eigenen Theatersaal!"

Die somalische Sängerin Faadumina Hilowle, die wie die meisten ehemaligen Mitglieder der Dur-Dur Band in London lebt, stammt aus einer musikalischen Familie. Ihre Cousine, die sie auch als ihre "große Schwester" bezeichnet, war in den Achtzigern eine bekannte Sängerin. Faadumina Hilowle gehört zu den jüngeren Mitgliedern des Kollektivs, dessen Besetzung nicht starr ist, sondern über die Jahre immer wieder gewechselt hat. Und weiter wechselt, sagt Band-Manager Liban Noah. Er ist ebenfalls aus Somalia, hat als Sozialarbeiter Workshops und Aktionen für die Somali Community organisiert und das Projekt in den Nullerjahren ins Leben gerufen. Zuerst gab es vor allem Auftritte innerhalb Community in London. Es folgten internationale Auftritte und nun das erste Album mit neuen Aufnahmen.