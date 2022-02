Wir leben in bewegten Zeiten. In den sozialen Medien wird man mit Meinungen und Infos bombardiert, politische Diskussionen werden zur Zerreißprobe für Familien und Freunde. Dowdelin reagieren auf diese Debatten mit ihrem Song "Simé Love", was im Kreolischen für "Liebe sähen" steht. Frontfrau Olyvia singt darüber, dass wir versuchen sollten, unseren Mitmenschen mit Respekt und Liebe zu begegnen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Dazu erklingt ein verspieltes Jazzklavier, es wummert ein 80s-Synthie-Bass und ein klappernder Afrobeats-Groove bringt die Message der Liebe auf den Dancefloor. Willkommen im Musikuniversum von Dowdelin!

Tradition 2.0

Seit 2018 existiert die Truppe um den Studiotüftler, Komponisten und Multi-Instrumentalisten David Kiledjian alias Dawatile. Zusammen mit dem Perkussionisten, Saxophonisten, Sänger und Sprachwissenschaftler Raphaël Philibert entwickelt er Beats mit quirligen Computer-Sounds und organischen Percussion-Grooves, die unter anderem von der Gwoka Musik aus der französischen Karibik inspiriert sind. Dazu kommt der Gesang von Olivya, die zwar in Lyon geboren wurde, aber auch das Kreol aus Martinique beherrscht, und mit Texten auf Kreol, Englisch und Französisch begeistert. Sie wechselt mühelos zwischen schnell vorgetragenen Passagen und gefühlvollem Soul-Gesang und passt sich wie ein Chamäleon an die unterschiedlichen Beats an. Bei der Arbeit zum zweiten Album "Lanmou Lanmou" kam der Schlagzeuger Greg Boudras neu dazu. Aus dem Studio-Projekt wurde eine richtige Band, die nun auch viele Ideen live im Proberaum entwickelt.

An jeder Ecke eine Überraschung

Die acht Songs auf "Lanmou Lanmou" sind voller musikalischer Überraschungen. Der Partyhit "Tan Nou" basiert auf einem triolischen, elektronischen Dancehallriddim, zu dem Olivya über Selbstbestimmung und Freiheit singt, später kommt eine markante Saxofon-Melodie dazu. Doch zwischendurch verändert sich der Beat komplett und wir driften ab in jazzigen Trip Hop mit Steeldrum-Akzenten, nur um später zur Party zurückzukehren. "Somebody New" ist eins der wenigen englischsprachigen Stücke und reist mit uns zurück in die goldene Rocksteady-Ära, als in Jamaika Offbeats und 60s Soul zusammenkamen. Zum Ende verwandelt sich das Lied in eine Art 80er Funk mit 808 Snares, und dazu rappt Raphaël einen Part auf Kreol. "Yo Wè" beginnt wie sanfter Neo Soul, wird dann von einem Deep House Break unterbrochen und am Ende kommen beide Passagen zusammen. Im Vergleich zum Vorgänger "Carnaval Odyssey" sind die Melodien einprägsamer und es kommen weniger 80er-Jahre-Synthie-Sounds zum Einsatz. Dafür rascheln und wummern mehr Percussions, alles klingt organischer, tanzbarer und fetter.

Liebe ist die Antwort

"Lanmou Lanmou" heißt auf Kreolisch "L'amour, L'amour" und behandelt die Liebe in vielen verschiedenen Facetten. Im Titeltrack geht es um die unvernünftige Seite der Liebe, um das Mysterium und die Dummheiten, die wir alle schon im Namen der Liebe gemacht haben.

Das Stück "Yo Wè" heißt frei übersetzt "Sie haben gesehen" und behandelt die Vergänglichkeit von Beziehungen und Freundschaften, die man immer wieder neu mit Leben füllen muss, damit sie lange halten. "Mama Wè" klingt wie die Geschichte einer Frau, die ausgenutzt wird. Doch bei dieser Mama handelt es sich um unseren Planeten, den wir, anstatt ihm Liebe zu geben, schonungslos ausbeuten. Mit "Lanmou Lanmou" haben Dowdelin ihr gefeiertes Debüt mühelos übertroffen. Das schwierige zweite Album wird bei ihnen zu einem federleichten Spaß, ein afro-kreolisches Groove-Kaleidoskop voller Lebensfreude und positiver Botschaften.