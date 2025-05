Ding Dong – "From Ding Dong To World Ding"

Ding Dong ist berühmt für ausgelassene Songs über Partys, Tanzen, Frauen und gute Vibes – doch es hätte ganz anders laufen können für den Mann, der 1980 als Kemar Ottey in Kingston zur Welt gekommen ist. Aufgewachsen ist er im Stadtteil Nannyville, wo sein Vater als örtlicher Gangsterboss unter dem Pseudonym Alla Ding berühmt-berüchtigt war.

Als Ding Dong zwei Jahre alt ist, wird sein Vater von einer rivalisierenden Gang ermordet. Das sollte seinen Blick auf die Welt nachhaltig prägen. In seinem Umfeld gibt es Menschen, die ihn später dazu drängen in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, doch Ding will lieber etwas Positives erschaffen. Er macht sich auf lokalen Straßenpartys einen Ruf als Tänzer. Der legendäre Tänzer Bogle nimmt ihn unter seine Fittiche, Anfang der 2000er tourt Ding Dong mit ihm um die Welt. Doch er will mehr als nur Tanzen. Er will sich als Artist etablieren und schreibt Songs, die zu seinen Moves passen.

Badman Forward

2006 erfindet er den Tanz "Badman Forward, Badman Pullup". Dazu entwickelt er einen repetitiven Song. Ein einziger Refrain, in dem immer wieder der Songtitel, gleichzeitig der Name des neuen Dance Moves, wiederholt wird. Ding Dong überzeugt darauf mit seiner heiser-kräftigen Kommando-Stimme. Fast zwanzig Jahre später erscheint sein erster Hit als Remix unter dem Titel "Di New Pullup" nun auf seinem ersten Longplayer "From Ding Dong To World Ding".

Als Gast auf dem Track schaut Skillibeng vorbei, aktuell der heißeste Dancehall-Newcomer aus Jamaika. "Di New Pullup" fungiert wie eine Brücke zwischen den Anfängen Ding Dongs als Tänzer und dem erfolgreichen Artist, zu dem er im Laufe der Jahre wurde. Die Verbindung und Veränderung zwischen damals und heute ist ein zentrales Thema des Albums.

Das Albumcover symbolisiert diese Entwicklung, es zeigt zwei Fotos, die miteinander verschmelzen: Eines vom kleinen Kemar Ottey in Schuluniform und eines vom erwachsenen Star Ding Dong. Oder wie er es ganz bescheiden nennt:, "Weltstar", jamaikanisch "World Ding". Eine weitere Brücke zwischen alt und neu baut er auf der Single "Street Jump", in dem er den 90er Jahre Hit "Jump" vom US-Hip-Hop-Duo Kris Kross zitiert, während junge Artists wie Skeng oder Kaka Highflames mit ihm auf den Beats performen.

Good Man Pullup

Ums Tanzen drehen sich auf dem Album aber nur vier Lieder, ansonsten zeigt Ding Dong seine musikalische und textliche Vielseitigkeit. Direkt der erste Track "Glory" ist eine Art Dancehall Gospel, mit einer gefühlvollen Hook von Kollegin Vanessa Bling. Ding Dongs Part klingt wie ein Gebet, in dem er den Allmächtigen um Schutz und Führung bittet. Seine kreativen Skills zeigt er im Text zu "Danca Bwoy", das mit einem fetten Hip-Hop-Beat daherkommt: In der ersten Strophe rappt er aus der Perspektive eines Kritikers, der sich über den jungen Tänzer Ding Dong lustig macht. In der zweiten Strophe antwortet der nun erwachsene Dancehall-Star mit einem selbstbewussten Part über das, was er erreicht hat.

Sobald die Hater in die Schranken gewiesen sind, kann der World Ding sich endlich den schönen Dingen des Lebens widmen, so geht er in "WYFT" (Where You Find This) zusammen mit Rap-Superstar Busta Rhymes auf imaginäre Shopping-Tour. In "Step" verzaubert sein modischer Geschmack die Damenwelt, dazu swingt ein lockerer westafrikanischer Riddim, zu dem der britischen Afro-Wave-Star Afro B die passende Hook singt. Einen humorvollen Wettstreit liefert Ding Dong sich in "Who She Choose" mit Dancehall-Kollege Govana: In dem Lied versuchen die beiden bei Sängerin Stalk Ashley zu landen, die hier die Hook singt.

"From Ding Dong To World Ding" ist ein stimmiges Album mit vielen Partyhits auf angesagten New School Dancehall Riddims, aber auch mit gechillten Momenten. Über allen Beats und Riddims thront die mächtige Stimme von Ding Dong, dem kleinen Jungen aus Nannyville, der sich aller Widrigkeiten zum Trotz aus dem Ghetto auf die weltweiten Dancehall-Bühnen hochgetanzt hat.