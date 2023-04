Daniel Haaksman: “Sonido Lava“

Seit über Jahren steht DJ, Produzent und Kurator Daniel Haaksman mit seinem Label Man Recordings für weltoffene, basslastige Tanzmusik. Durch seine tiefe Liebe zur lusophonen Szene gilt er vor allem in urbanen brasilianischen Club-Genres wie Baile Funk als Vorreiter. Mit feinem Gespür für spannende neue Talente und brillant produzierten, charakteristischen Sound hat er sich längst international einen Namen gemacht. Seine eklektischen DJ-Sets haben Clubs um die ganze Welt zum Tanzen gebracht. Doch dann kam die Pandemie und es war erstmal Schluss mit Nightlife und Feiern. Und auch nach Corona ist für Daniel Haaksman keine Normalität zurückgekehrt. Kurze Zeit später ist die russische Armee in die Ukraine einmarschiert, die Folgen des Klimawandels wurden immer dramatischer, Naturkatastrophen wie Hurrikan Fiona in Puerto-Rico, das Hochwasser in Afghanistan und zuletzt das Erdbeben in Syrien und der Türkei waren Folgen. Turbulente Zeiten, die bei vielen Menschen aus der Clubszene die Frage aufkommen lassen: "Was gibt es eigentlich gerade zu feiern?!". Daniel Haaksman verteufelt Hedonismus zwar nicht, hat in den drei Jahren nach seinem letzten Album aber immer deutlicher gespürt, dass er zu aktuellen Ereignissen und Diskursen etwas zu sagen hat.

Ziel Pop-Olymp

Außerdem ist bei dem Wahlberliner eine neue Faszination für spanischsprachigen Latin-Pop aufgeflammt. Eines seiner Lieblingsalben im letzten Jahr war "Motomami" von Rosalía, auf dem die Katalanin lateinamerikanische Rhythmen und Melodien mit moderner europäischer Elektronik vermischt. In seinem vierten Album "Sonido Lava" nimmt Daniel Haaksman den Fokus also zum ersten Mal von der Tanzfläche und richtet ihn zielgenau auf die Spitze des Pop-Olymps. Seine neuen Produktionen sind von Aufbau und Anmutung mehr fürs Radio als für den Club gemacht. Die nuancierten Klangstimmungen der Songs sollen die Hörer und Hörerinnen nicht mehr nur zum Tanzen bringen, sondern auch zum Träumen, Staunen und Nachdenken. Als Sinnbild für die aktuelle Weltlage und apokalyptische Zukunftsszenarien hat Daniel Haaksman den Vulkan gewählt. Symbolisch stehen für ihn die verschiedenen Aggregatzustände und seine Naturgewalt für Veränderung und Zerstörung, aber auch für die Chance auf einen glorreichen Neustart. Was für neue Blüte der Natur die nährstoffreiche Vulkanerde ist, sind für Daniel Haaksman die aktuell angesagten Pop-Sounds aus Süd- und Zentralamerika sowie der Karibik.

Lateinamerikanische und karibische Sounds

Der musikalische Globetrotter surft auf einer glühenden Welle aus Dembow-Rhythmen, modernen Bossa-Nova Einflüssen, Downtempo-Folk, Salsa-Rave und transglobaler Rumba. Schwere Bässe und vielschichtige, elektronische Beats ziehen sich dabei wie ein roter Lavastrom durch das Album. Daniel Haaksman schafft seinen ganz persönlichen Beitrag zum aktuellen Latin-Boom. Haupt-Featuregast auf "Sonido Lava" ist die chilenische Sängerin Malagüera. In vier Kapiteln erzählt sie eine Geschichte von weiblicher Ermächtigung. Dabei bedient sie sich an der Symbolik südamerikanischer Mythen und kehrt sie ins Positive um. Die schlafende Kriegerin aus der mexikanischen Legende der Mujer Dormida, die in der überlieferten Erzählung ähnlich wie in Shakespears Romeo und Julia am Ende zeitversetzt mit ihrem Angebeteten und mit gebrochenem Herzen stirbt, lässt sie beispielsweise aufwachen und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das Stigma der Hexe wird gebrochen und zum stolzen Titel für Selbstakzeptanz und Unabhängigkeit, bevor Malagüeras Protagonistin einen Songs später wie ein Vulkan ausbricht und sich ekstatisch auch noch von den letzten Erwartungen und Selbstzweifeld freitanzt.

Ein Album aus einem Guss

Weitere Gäste auf Daniel Haaksmans neuem Album sind Los Bulldozer aus Bogotà mit ihrem afro-kolumbianischen Champeta-Gitarren-Sound. Das Hip Hop Fusion Trio Cantamarta aus Malaga, zwei Andalusier und ein Kolumbianer mit venezolanischen Roots, die gemeinsam Reggae-Offbeats, R’n’B, Elektro-Pop und Reggaeton verschmelzen lassen. Und Felipe Cordeiro aus Belèm, Held brasilianischer Surf-Gitarren-Musik aus dem Nord-Osten des Landes. Grafisch wurde das Symbolbild von "Sonido Lava" vom neuseeländischen Künstler und Designer Paul Snowden umgesetzt. Die verschiedenen Cover für einzelne Singleauskopplungen und Album zeigen den Vulkan minimalistisch und plakativ in allen seinen Stadien und Facetten. Es passiert viel auf "Sonido Lava", und trotzdem scheint alles an "Sonido Lava" doch aus einem Guss. Jahrtausendealte Mythen bekommen ein alternatives Happyend, lateinamerikanische Traditionsrhythmen erstrahlen in modernem Glanz, Endzeitstimmung schlägt in Zuversicht um... Die zehn Songs auf Daniel Haaksmans neuem Album sind ansteckend hoffnungsvoll, eingängig und mitreißend.