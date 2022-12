Chancha Via Circuito: "La Estrella"

Die Musik auf "La Estrella" steht für Pedro Canale im Zeichen von Aufbruch und Neubeginn. Er ist aus der Stadt in die Berge gezogen, nach Jujuy – einer ländlichen Provinz im Norden Argentiniens nahe der bolivianischen Grenze. Dort hat er sich mit seiner Musik in Zeiten der Pandemie einen Rückzugsort geschaffen. Eine Zufluchtsstätte an der er sich geborgen fühlen und mit neuen Klangwelten experimentieren konnte. Chancha Via Circuito erweitert auf "La Estrella" seine Soundpalette um karibische Klangfarben und afrikanische Rhythmen. Gleichzeitig kehrt er zu einer Produktionsästhetik zurück, die wie seine ersten Veröffentlichungen wieder mehr von elektronischen Elementen und Dub geprägt ist.

Feature-Fest

"La Estrella" markiert außerdem Chancha Vie Circuitos Heimkehr zum New Yorker Label Wonderwheel Recordings. Pedro Canale hat sich zu dieser Feier sieben spannende Featureacts eingeladen. Darunter das argentinische Folk-Fusion-Schwestern-Duo Fémina, die US-amerikanisch-puerto-ricanischen Singer/Songwriterin María José Montijo und die Avantgarde-Band Meridian Brothers aus Bogotá, die gerade noch mit einem Artikel in der New York Times geadelt wurde. Auch die kanadisch-kolumbianischen Global Pop Durchstarterin Lido Pimienta ist wieder mit dabei, mit ihr verbindet Chancha Via Circuito über die musikalische Verbindung hinaus eine tiefe Freundschaft.

Musiktherapie

In den Elf stimmungsvollen und oft spirituellen Songs auf "La Estrella" lässt Chancha Via Circuito zum ersten Mal auch über seine behutsam arrangierten, vielschichtigen Sounds hinaus in sein Seelenleben blicken. In "Amor en silencio" seinem Feature mit Lido Pimienta, verarbeitet er beispielsweise seine Scheidung nach neun Jahren Beziehung. Und in "Cometa" – der ersten Single des Albums – beschäftigt er sich mit unverhältnismäßigen Selbstansprüchen und der Angst zu Scheitern. Auch vierzehn Jahre nach seinem Debütalbum bleibt er Meister atmosphärischer Folktronica Sounds, mit denen er uns mit in sein Klanguniversum nimmt, und sich ganz nebenbei immer wieder selbst heilt.