Aufgenommen haben Bukahara "Tales Of The Tides" während der Tour zu ihrem letzten Album, die sich wegen der Pandemie immer wieder nach Hinten verschoben hat. An den Off-Days zwischen den Konzerten sind sie, statt sich auszuruhen, ins Studio gegangen. Doch die Rastlosigkeit der Entstehungsphase sorgt auf dem neuen Album nicht etwa für Chaos, im Gegenteil: Man hat das Gefühl, als wüssten Bukahara besser denn je, wie ihr Sound klingen soll. Sie reduzieren ihre Grooves auf das Essenzielle und geben ihren Melodien und Geschichten Raum zu wirken. Vielleicht liegt es an den reinwaschenden Kräften der Gezeiten, die als Überthema wie ein Leitstrom durch "Tales Of The Tides" fließen, denn Bukahara hören sich so klar an wie nie zuvor.

Fabeln mit Tiefgang

Das gilt für ihre Klangästhetik genauso wie für ihren Blick auf Welt und Zeitgeschehen. In den neun Songs auf "Tales Of The Tides" steckt zwischen den Zeilen ganz viel Gesellschaftskritik und politische Haltung. Hört man genau hin, geht es um Kolonialverbrechen, Klimawandel, Verschwörungstheorien, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Weltschmerz oder Realitätsflucht. Doch durch die farbenprächtigen Sinnbilder, die Bukahara in ihren Texten malen, bewahren sie den Liedern Poesie und Märchenhaftigkeit. Sie erzählen kleine Fabeln von Mensch und Naturgewalt, getragen von Melodien, die das Herz berühren. Wer sich dazu in Tagträumen verlieren möchte, ist eingeladen – wer den Songzeilen lieber inhaltlich auf den Grund geht, bekommt mehr als einen Denkanstoß.

Die einzig wahre Plattenkritik

Bukahara bleiben sich aber trotz gestiegener Ernsthaftigkeit und musikalischem Anspruch auf "Tales Of The Tides" treu. Am Ende sind sie vor Allem Vollblut-Live-Musiker, die für die Bühne leben. Gefüllte Konzerthallen, ein mitsingendes Publikum und die Zugabe nach der Zugabe sind die einzige Plattenkritik, die für Soufian, Max, Ahmed und Avi wirklich zählt. Und damit sieht es aktuell schon mal gut aus:ihr Album Release Konzert im Gloria in Köln war in weniger als zwölf Stunden ausverkauft. Deshalb überträgt COSMO live im Radio, wenn Bukahara am Sonntag den 26. Februar ihr neues Album "Tales Of The Tides" einmal von Vorn bis Hinten durchspielen und zwischen den Songs ein paar Anekdoten erzählen.