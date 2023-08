Bob Marley liebt Afrika. Und Afrika liebt Bob Marley. Ende der 70er Jahre führten den Jamaikaner diverse Auftritte ins "Mutterland", auf den afrikanischen Kontinent. Marley bereiste unter anderem Kenia, Äthiopien und Gabun und trat 1980 bei den Unabhängigkeitsfeiern in Simbabwe auf. Afrika war für die Reggae-Ikone immer ein Sehnsuchtsort und eng mit dem Freiheitskampf der Schwarzen weltweit verbunden, die Rastafari-Bewegung verehrte den äthiopischen Kaiser Haile Selassie als Gott. Die Verbindung zu Afrika bedeutete auch eine Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln. Bob Marley wird in Afrika als Volksheld verehrt. Seine Songs erklingen bis heute überall - in Minibussen, Friseursalons und natürlich auf Partys von Marokko bis zum Kap der Guten Hoffnung. Der unwiderstehliche Offbeat-Rhythmus und die engagierten Texte über Unterdrückung, Befreiung und universelle Liebe inspirierten auch afrikanische Reggae-Stars wie Alpha Blondy oder Lucky Dube.

Afrobeats und Offbeats

Jetzt ist der King of Reggae an der Seite von jungen afrikanischen Musiker:innen zu hören. "Africa Unite" heißt das Projekt, das seine Tochter Cedella ins Leben gerufen hat, benannt nach Marleys gleichnamigem Song aus dem Jahr 1979. Diese Hymne ist hier leider nicht vertreten, stattdessen interpretieren die Künstler die größten Hits von Bob Marley neu. Dabei gehen die Stücke in zwei verschiedene Richtungen. Einige sind sehr nah am Original, arbeiten mit einem klassischen Reggae-Riddim und wurden lediglich mit Gast-Versen aus Afrika versehen. Andere wurden mit lockeren und sehr tanzbaren Afrobeats-Elementen komplett neu arrangiert: "Turn Your Lights Down Low" mit Afro B und "One Love" mit Patoranking grooven im lockeren Afrobeats-Stil.

Romantik und Rebellion

Ungewöhnlich ist auch das romantische "Stir It Up", das im Trap/Drill-Stil neu aufgenommen wurde und zu dem Ghanas bekanntester Rapper Sarkodie mit einem Doubletime-Flow seiner Liebsten "Honeymoon in the Bahamas" verspricht. Ein Highlight der Compilation ist "Them Belly Full (But We Hungry)" mit Bobs Enkel Skip Marley und Afrobeat-Überflieger Rema, der in den letzten Jahren mit Ohrwürmern wie "Calm Down“ weltweit die Charts eroberte. Der Song arbeitet mit einem druckvollen Dancehall-Groove, zu dem Bobs ikonische Zeilen "Forget your sorrows and dance" perfekt passen. Rema greift in seinem Part die Thematik des Originals auf, beschreibt, wie Musik Trost spenden kann und erinnert auch an die sozialkritischen Botschaften, die in Marleys Freiheits-Hymnen stecken: "it's some education / better pay attention".

Später singt Bob Marley seine weltberühmte Zeile "a hungry man is an angry man" und Enkel Skip spinnt den Text seines Großvaters weiter: "Don't take no hungry man, a angry man as no pushover". "Africa Unite" beweist einmal mehr die Klasse von Bob Marleys Songwriting, das auch im Afrobeat-Gewand hervorragend funktioniert - die zehn Songs zeigen, dass die Freiheitshymnen des ersten Superstars der afrikanischen Communities weltweit auch im Jahr 2023 noch aktuell sind. Mehr als 40 Jahre nach seinem Tod untermauert dieses Album die Position Bob Marleys als unsterblicher, globaler Musikbotschafter.