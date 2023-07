Blick Bassy: "Mádibá"

Um von den täglichen Problemen anschaulich zu erzählen, hat er für jeden Song eine Fabel geschrieben: Blick Bassy schlüpft jeweils in die Haut verschiedener Lebewesen. In "Lep" ist er eine Katze, die einen Elefanten zu Hilfe ruft, damit er den Weg zur Quelle versperrt, weil die Menschen sie verschmutzen. Für "Bengue" wird er zu einem Großvater, der seinem Enkel erzählt, dass der Regen bis vor wenigen Jahren bis hinters Haus der Familie kam und nun nicht mehr kommt, weil die Menschen ihn getötet haben. Und in "NOP" feiert er diesen Regen, wie man das in den Dörfern in Kamerun tut, wo Bassy geboren und aufgewachsen ist. Es regnet da so selten, dass alle zusammenlaufen, glücklich tanzen und große Fässer aufstellen, wenn sie hören, dass der Regen anrollt.

Muttersprache Basaa

Blick Bassy singt – obwohl er seit 17 Jahren in Frankreich lebt – in seiner Muttersprache Basaa. Er möchte diese Bantu-Sprache aus Kamerun vor dem Aussterben bewahren und nimmt in Kauf, dass viele Menschen seine Songs zwar emotiomal, aber nicht semantisch verstehen – Sprache als Übermittlerin von Gefühlen. Er hat das Basaa so verwendet und teilweise umgeformt, dass er mit sehr wenigen Worten das sagen kann, was er sagen wollte. Er kreierte Formen, die wie Bilder sind und erfand neue Ausdrücke, so glaubte er, nur um dann herauszufinden, dass sich die Alten in den Dörfern Kameruns genauso unterhalten. Sie sagen zwei Wörter und entwerfen damit ein kleines Bild, das sehr viel erzählt. Damit aber alle verstehen, dass es um Wasser geht, ist der Albumtitel nicht auf Basaa, sondern auf Douala. Das Wort "Mádibá" kennt in Kamerun jeder Mensch. Es ist aber eine Leistung, in diesem Land ein allgemeinverständliches Wort zu finden, schließlich werden dort 230 Sprachen gesprochen.